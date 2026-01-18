চাবস্ক্ৰাইব কৰক

কলিয়াবৰতে লাচিত বৰফুকনে মোগল খেদাৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী

মৌচন্দা পথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী। কলিয়াবৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ কণ্ঠত সুধাকণ্ঠৰ গীত।

Asomiya Pratidin
  • মৌচন্দা পথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী।
  • কলিয়াবৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ কণ্ঠত সুধাকণ্ঠৰ গীত।
  • অসমীয়াতে আৰম্ভ কৰিলে ভাষণ।
  • মোডীয়ে ক'লে- অসমৰ ইতিহাসত কৰিয়াবৰৰ স্থান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ।
  • কলিয়াবৰতে লাচিত বৰফুকনে মোগল খেদাৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল।
  • অসমক বীৰ- বীৰাংগনাৰ ভূমি আখ্যা মোডীৰ।
  • দেশৰ জনতাই এতিয়া বিকাশ আৰু সু- শাসন বিচাৰে।
  • বাগুৰুম্বাই মোৰ অন্তৰ চুই গ'ল।
  • বাগুৰুম্বা নাচ পৰিৱেশন কৰা শিল্পীক পুনৰ অভিনন্দন মোডীৰ।
  • অতি কষ্ট আৰু সাধনাৰ ফলশ্ৰুতিতে বাগুৰুম্বা ইমান সুন্দৰ হৈ উঠিছে। 
  • উজনি অসমৰ মূল সংযোগ স্থান হৈছে কলিয়াবৰ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী