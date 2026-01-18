কলিয়াবৰতে লাচিত বৰফুকনে মোগল খেদাৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী

New Update
- মৌচন্দা পথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী।
- কলিয়াবৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ কণ্ঠত সুধাকণ্ঠৰ গীত।
- অসমীয়াতে আৰম্ভ কৰিলে ভাষণ।
- মোডীয়ে ক'লে- অসমৰ ইতিহাসত কৰিয়াবৰৰ স্থান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ।
- কলিয়াবৰতে লাচিত বৰফুকনে মোগল খেদাৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল।
- অসমক বীৰ- বীৰাংগনাৰ ভূমি আখ্যা মোডীৰ।
- দেশৰ জনতাই এতিয়া বিকাশ আৰু সু- শাসন বিচাৰে।
- বাগুৰুম্বাই মোৰ অন্তৰ চুই গ'ল।
- বাগুৰুম্বা নাচ পৰিৱেশন কৰা শিল্পীক পুনৰ অভিনন্দন মোডীৰ।
- অতি কষ্ট আৰু সাধনাৰ ফলশ্ৰুতিতে বাগুৰুম্বা ইমান সুন্দৰ হৈ উঠিছে।
- উজনি অসমৰ মূল সংযোগ স্থান হৈছে কলিয়াবৰ।