প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ অসম ভ্ৰমণৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন

কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড ক’ৰিডৰৰ শিলান্যাস কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰায় ৬,৯৫৭ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব এই ক’ৰিডৰ । ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিব ডিব্ৰুগড়-গোমতি নগৰ অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ আৰু কামাখ্যা-ৰোহটক অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ।

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ অসম ভ্ৰমণৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। আজি ৰাজ্যবাসীক কেইবা হাজাৰ কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উপহাৰ আগবঢ়াব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কিছু সময় পাছতে কলিয়াবলৈ ৰাওণা হ'ব প্ৰধামন্ত্ৰীগৰাকী। 

PM Modi

আজি দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া প্ৰায় ৩৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এলিভেটেড কৰিড’ৰ প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন কৰিব । প্ৰায় ৬,৯৫৭ কোটি টকাৰ এই প্ৰকল্পটোৱে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে এক সুৰক্ষিত ক’ৰিডৰ নিশ্চিত কৰিব।

ইপিনে যোগাযোগ ব্যৱস্থাক অধিক গতিশীল কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি অসমবাসীক উপহাৰ দিব দুখনকৈ ‘অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ’। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত এই ৰে'লে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সৈতে দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সংযোগ ব্যৱস্থা অধিক সুচল আৰু আৰামদায়ক কৰি তুলিব। এই ৰে'লে যাত্ৰীৰ বাবে বিশ্বমানৰ সুবিধা থাকিব, যি অসমৰ ৰে’ল যাতায়াতক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব।

