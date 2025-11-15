চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গীতে-মাতে জীপাল হৈ পৰিছে 'নন্দিনী'ৰ সন্ধিয়া...

author-image
ডিম্পুল বৰগোহাঁই
ডিজিটেল ডেস্কঃ গীত-মাতেৰে জীপাল হৈ পৰিছে নন্দিনীৰ বাকৰি। সুৰৰে মায়াময় হৈ পৰিছে নন্দিনীৰ সন্ধিয়া। সহস্ৰাধিক লোকৰ আগমনে যেন অধিক প্ৰাণ দিছে নন্দিনীক।

সন্ধিয়া ভাগলৈ নন্দিনীৰ বাকৰিত ভিৰ বাঢ়িছে ৰাইজৰ। থলুৱা খাদ্যৰ জুতি লোৱাৰ লগতে থলুৱা সামগ্ৰীৰ বিপনীতো বাঢ়িছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ।

যুৱ প্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী অৰ্ঘদ্বীপ বৰুৱাই আৰম্ভ কৰে দ্বিতীয় দিনৰ নন্দিনীৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া।

জুবিন গাৰ্গৰ এটি চিৰসেউজ গীতেৰে শিল্পীগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰে অনুষ্ঠানটি।

ডাঃ লিমা দাসৰ কন্ঠত প্ৰাণ পালে বহু পুৰণি গীতে। ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ গীতৰ পৰা আদি কৰি বহুকেইটা গীত পৰিৱেশন কৰে লীমা দাসে।

ইফালে এইবাৰৰ নন্দিনীত অৰ্ধ শতাধিক বিপনীয়ে অংশ লৈছে।

সকলো বিপনীতে সন্ধিয়া নমাৰ পিছতে ভিৰ দেখা গৈছে।

নন্দিনীৰ ভিতৰত থকা খাদ্যৰ বিপনীতো দেখা গৈছে বহুলোকৰ ভিৰ।

মাটিৰ কাপত একাপ গৰম চাহ সোৱাদ লোৱাৰ লগতে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা কেকৰ সোৱাদ লৈছে ৰাইজে। 

নন্দিনী