আন্তৰ্জাতিক চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত উজলিল নম্ৰতা দত্তৰ ‘পত্ৰলেখা’

ডিজিটেল ডেস্কঃ তাৰকা, চিনেমা,ছেলফি আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ চলচ্ছিত্ৰ চৰ্চাৰ তুমুল উত্তেজনাৰ মাজতেই ভাৰতৰ আন্তৰ্জাতিক চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত অসমীয়া চিনেমাই এইবাৰ নীৰৱে অথচ দৃঢ়ভাৱে নিজৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰালে৷ এই উপস্থিতিৰ অন্যতম উজ্বল দিশ আছিল লেখিকা-নিৰ্দেশিকা নম্ৰতা দত্তৰ নন-ফিচাৰ ছবি ‘পত্ৰলেখা’৷ ছবিখনৰ এয়া আছিল প্ৰথম ‘বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ’৷ প্ৰেছ ইনফৰমেচন বুৰ’ৰ এজন সাংবাদিকে এই অভিজ্ঞতাৰ উল্লেখ কৰি কয় যে, ‘পত্ৰলেখা ছবিখনে কেৱল এখন ছবিকে উপস্থাপন কৰা নাই; ই অসমীয়াৰ সাংস্কৃতিক স্মৃতি, শিল্পীসত্তা আৰু আবেগিক জগতখনক দৰ্শকৰ সন্মুখত মুকলি কৰি দিছে৷’ তেওঁ ছবিখনক ‘যেতিয়া গীত এটি কাহিনীলৈ ৰূপান্তৰিত হয়’ শিৰোণামাৰে অভিহিত কৰে আৰু উৎসৱৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য মুহূৰ্ত সমূহৰ ভিতৰত ‘পত্ৰলেখা’ই বিশেষভাৱে স্থান দখল কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷
প্ৰাণিধানযোগ্য যে, ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ এটি বিমূৰ্ত আৰু গভীৰ আবেগপূৰ্ণ গীতৰ অনুপ্ৰেৰণাৰে নিৰ্মিত ‘পত্ৰলেখা’ ছবিখনে গীতৰ কথাৰে নোকোৱা কাহিনী কল্পনাৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ সাহস দেখুৱাইছে৷ গীতটোৰ ভিতৰত লুকাই থকা আকুলতা, অপূৰ্ণ ভালপোৱা আৰু নীৰৱ বেদনাক কেন্দ্ৰ কৰি ছবিখনে দুজন লোকৰ কাহিনীনিখুত আৰু স্পষ্টভাৱে দাঙি ধৰিছে।
তাৰোপৰি নিজৰ সৃষ্টিশীল অনুসন্ধান সন্দৰ্ভত নম্ৰতা দত্তৰ লগতে সহ-প্ৰযোজক উৎপল দত্তই বহু মন্তব্য আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হয়। ইপিনে বিশিষ্ট চলচ্ছিত্ৰ সমালোচক নৰেন্দ্ৰ বান্দাবেই ছবিখনৰ সৃষ্টিশীল দৰ্শনক প্ৰশংসা কৰি কয় যে - ‘নম্ৰতা দত্তই ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা জনপ্ৰিয় গীতক সম্পূৰ্ণ এটা প্ৰেম কাহিনীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে।এটা অতি চমৎকাৰ কল্পনা৷ বিশেষকৈ প্ৰব্ৰজন আৰু ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ বেদনাক প্ৰেম কাহিনীৰ সৈতে মিলোৱা ধৰণটো হৃদয়স্পৰ্শী৷ সৰল কাহিনী, কিন্তু গভীৰভাৱে শক্তিশালী৷’ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা চলচ্ছিত্ৰ উৎসৱ নিৰ্দেশক ডঃ দেব কন্যা ঠাকুৰেও ‘পত্ৰলেখা’ক দৃশ্য-ভাষা আৰু অভিনেতাসকলৰ অভিনয়ৰ বাবে প্ৰশংসা কৰি কয় ‘এই ছবিখন ভূপেনদাৰ প্ৰতি এক শিল্পসম্মত সন্মানাৰ্ঘ্য৷’‘পত্ৰলেখা’ই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিলে যে মাত্ৰ বিশাল বাজেট বা জাকজমকেই শক্তিশালী চিনেমাৰ মাপকাঠি নহয়৷ আন্তৰিকতা, বিশ্বাস আৰু আবেগিক সততা যেতিয়া একেলগ হয়, তেতিয়াই জন্ম লয় এনে চলচ্ছিত্ৰৰ — যিয়ে অসমীয়া কণ্ঠক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসৰত নীৰৱতাৰেও গভীৰভাৱে প্ৰতিধ্বনিত কৰি তোলে৷