নলবাৰীৰ বৰভাগত নৱনির্মিত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সম্পন্ন

ডিজিটেল সংবাদ, নলবাৰীঃ কাইলৈ লক্ষ্মী পূজা। লক্ষ্মী পূজাৰ প্ৰাকক্ষণত দেওবাৰে নলবাৰী জিলাৰ বৰভাগৰ বৰগাছাৰ ভঁৰালটোলা চুবুৰীত নৱনির্মিত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী মন্দিৰত কৰা হয় প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা।

মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে নৱনির্মিত লক্ষ্মী মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নলবাৰী জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষা গীতুমনি বৈশ্য,অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। স্থানীয় ৰাইজ আৰু অতিথিবৃন্দৰ উপস্থিতিত  ফিটা কাটি শুভ উদ্বোধন কৰা হয় নব নিৰ্মিত মন্দিৰভাগৰ।

এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আয়তিৰ নাগৰা নাম। নাম উপভোগ কৰিবলৈ উপস্থিত থাকে শ শ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। 

নলবাৰী