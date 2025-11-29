আৰক্ষীৰ বাসগৃহত চোৰৰ চাফাই অভিযান

ডিজিটেল সংবাদ, নগাওঁঃ নগাঁৱৰ পুৰণিগুদাম বৰা চুকত চোৰৰ চাফাই অভিযান। চোৰে লুটিলে লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ-অলংকাৰ নগদ ধনৰ লগতে বহু সামগ্ৰী। নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত সোমেশ্বৰ বৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হয় ।
দিন দুপৰতে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগতে দৰ্জা ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি লুটপাত চলালে চোৰৰ দলে। ইপিনে সোমেশ্বৰ বৰাৰ পত্নীয়ে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়তে এই ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পাৰে । আনফালে ঘৰৰ তলা ভাঙি থকাৰ লগতে ঘৰ তহিলং কৰি থোৱা অৱস্থাত প্ৰতক্ষ্য কৰি খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক।
পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত পুৰণিগুদাম আৰু নগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত কৰে।