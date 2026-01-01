বিশিষ্ট সমালোচক,অধ্যাপক ডঃ তিলোত্তমা মিশ্ৰলৈ ২০২৫ বৰ্ষৰ ক্ৰান্তিকাল সন্মান

ডিজিটেল ডেস্কঃ নগাঁৱৰ শিৱকান্ত-ক্ৰান্তিকাল ন্যাসে আগবঢ়াই অহা ক্ৰান্তিকাল সন্মান ২০২৫ বৰ্ষ এইবাৰ আগবঢ়াইছে বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক,সমালোচক,শিক্ষাবিদ ,অনুবাদক, অধ্যাপক ডঃতিলোত্তমা মিশ্ৰলৈ । স্বৰ্ণলতা নামৰ উপন্যাসখনেৰে অসমীয়া পাঠক সমাজক নতুন সোৱাদেৰে আলোড়িত কৰা তেখেতে পৰৱৰ্তী সময়ত লৌহিত্য সিন্ধু আৰু কা মেইখাৰ ঘৰৰ দৰে উচ্চ মাত্ৰা সম্পন্ন উপন্যাস ৰচনাৰে অসমীয়া সাহিত্যক সমৃদ্ধ কৰিছিল।
১৯৮৭ চনত প্ৰকাশ পোৱা ডঃ মিশ্ৰৰ Literature and Society in Assam: A Study of the Assamese Renaissance 1826-1926 অসমীয়া সমাজ সাহিত্যক লৈ ৰচিত হোৱা এখন আলোক সন্ধানী গ্ৰন্থ । ২০০৭ চনত প্ৰকাশ পোৱা Ramnabami Natak: the Story of Ram and Nabami তেখেতৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্ম।
নীৰৱে সাহিত্য আৰু সমাজ চেতনাত নিজকে ব্ৰতী কৰি ৰখা তিলোত্তমা মিশ্ৰই ১৯৪৭ চনত শ্বিলঙত জন্ম গ্ৰহণ কৰি প্ৰাথমিক শিক্ষা শ্বিলঙতে গ্ৰহণ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক আৰু দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইংৰাজী বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগত অধ্যাপনা কৰা তিলোত্তমা মিশ্ৰৰ গৱেষণা ধৰ্মী প্ৰৱন্ধ দেশ বিদেশৰ উচ্চ পৰ্য্যায়ৰ জৰ্ণেল সমূহত প্ৰকাশ পাইছে ।
ইতিমধ্যে এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছিল কবীন ফুকন , আনন্দ চন্দ্ৰ দত্ত, প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা, বসন্ত ডেকা, জ্ঞান পূজাৰী , সনন্ত তাতি, ৰফিকুল হোছেইন , অনিল ৰায়চৌধুৰী, খগেন গগৈ , জ্যোতিষ শিকদাৰ মনোৰম গগৈ, ধনী বৰা আৰু নৌচাদ আখতাৰ হাজৰিকালৈ ।