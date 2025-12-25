বৰজহা মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ শতবৰ্ষ উদযাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ

ডিজিটেল ডেস্কঃ নগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰজহা মজলীয়া বিদ্যালয়ে সমাগত ২০২৬ ত শতবৰ্ষত ভৰি থ'ব । তদুপলক্ষে বিয়লি শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ চোতালত এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয় । সক্ৰিয় ৰাজহুৱা কৰ্মী প্ৰবীন মজুমদাৰৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সভাখনত দৰদী কবি-গীতিকাৰ প্ৰয়াত মলিন বৰাৰ চিৰসেউজ গীত 'ইমান ধুনীয়া মুকুতাৰ মালা' পৰিৱেশন কৰি সকলোকে আদৰণি জনাই লাচিত বৰফুকন মধ্য আৰু উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী নিৰ্মালি শইকীয়াই ।
আহ্বায়ক সমিতিৰ সদস্য তথা সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰাই উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা কৰা এই সভাখনত উপস্থিত সকলোৱে শতবৰ্ষ উদযাপনৰ সন্দৰ্ভত সহমত পোষণ কৰে । বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ টংকেশ্বৰ দাস, কৃষ্ণকানাই ভূঞা, শশীকান্ত শৰ্মা, ৰামেশ্বৰ দাস আদিকে ধৰি বিভিন্নজন উপস্থিত থকা এই সভাতেই এখন ৫১ জনীয়া শতবৰ্ষ উদযাপন সমিতি গঠন কৰা হয় ।
কুজীডাঁহ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ দুৰ্লভ বৰুৱাক সভাপতি, সমাজকৰ্মী ঘন দাসক কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু গৌৰীশংকৰ বৰাক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ এই শক্তিশালী সমিতিখন গঠন কৰা হয় । ইপিনে এই সমিতিত উপ সভাপতি হিচাপে প্ৰবীন মজুমদাৰ, শশীকান্ত দাস, বিজয় বৰা, যতীন কাকতি, ভূপেন হাজৰিকা, দুৰ্লভ বৰা আৰু দীপক বৰাক মনোনীত কৰা হয় । শতবৰ্ষ উদযাপন সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে ৰিপনজিৎ দাস, তৰুণ চন্দ্ৰ দাসক মনোনীত কৰাৰ উপৰিও সহকাৰী সম্পাদক হিচাপে দিপাংকৰ শৰ্মা, ৰঞ্জিত দাস, দিপাংকৰ হাজৰিকা, দ্বীপজ্যোতি বৰা আৰু পূৰ্ণ কাকতিক মনোনীত কৰা হয় । একেদৰে কোষাধ্যক্ষ আৰু বিত্ত বিভাগৰ সম্পাদক হিচাপে নৃপেন বৰা আৰু পৰাগ বৰাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় ।
আনহাতে এই সমিতিৰ কাৰ্যালয় সম্পাদক হিচাপে বাবুল বৰা আৰু পবিত্ৰ বৰাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ লগতে হিচাপ পৰীক্ষক হিচাপে লক্ষ্যব্ৰত বৰঠাকুৰ, পংকজ বৰা আৰু বিচিত্ৰ বৰাক মনোনীত কৰে ৰাজহুৱা সভাই । সমিতিৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিচাপে জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰা, দিব্যলোচন বৰুৱা, সত্যপ্ৰসাদ বৰা আৰু মনোজ শৰ্মাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় । আনহাতে স্মৃতিগ্ৰন্থৰ সভাপতি হিচাপে লৱকান্ত শৰ্মা আৰু সম্পাদক হিচাপে নিৰ্মালি শইকীয়াক মনোনীত কৰাৰ উপৰিও জিতাক্ষ বৰা আৰু কন্দৰ্প শৰ্মাক স্মৃতিগ্ৰন্থৰ সহকাৰী সম্পাদকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় ।
ইপিনে ৰাজহুৱা সভাত উপস্থিত বৰ্ষীয়ান ব্যক্তিসকলক উপদেষ্টা আৰু বাকী সকলক সদস্য হিচাপে মনোনীত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় । উল্লেখ্য যে, এই ৰাজহুৱা সভাতেই আগন্তুক ২০২৬ ৰ ১ জানুৱাৰীত শতিকা প্ৰাচীন বৰজহা মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ চোতালত বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা 'শিপাৰ সন্ধানত' শীৰ্ষক এক মত বিনিময়ৰ অনুষ্ঠান আৰু সন্ধিয়া ৫ বজাত ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ চৌহদত এশ গছ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি শতবৰ্ষ সমাৰোহক গতি প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
আজিৰ সভাই প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকতে সমিতি সম্প্ৰসাৰণ কৰি লোৱাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে । এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ৰাজহুৱা সভাখনত বৰজহাৰ উপৰিও দক্ষিণপাট, হাতীগড়, পমুৱৈগাঁও, বৰক'লা, বালিগাঁও, ঘাঁহী, কৃষ্ণাইখাট, জাগিয়াল, মধুপুৰ, মাজগাঁও, ম'হমৰীয়া আদি গাঁৱৰ মুঠ ১০২ গৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।