নগাঁও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহ: জনসম্পৰ্কীয় বিষয়ালৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যুৱ লেখক সন্মান

ডিজিটেল ডেস্কঃ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যুৱ লেখক সন্মান ঘোষণা। ৮১৮গৰাকী ৪০ অনুৰ্ধ্ব যুৱ লেখক-লেখিকালৈ যুৱ লেখক সন্মান। গ্ৰন্থবৰ্ষ উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই বিশেষ পদক্ষেপ। ইপিনে নগাঁও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহ : জনসম্পৰ্কীয় বিষয়ালৈ অসম চৰকাৰৰ চলিত বৰ্ষৰ যুৱ লেখক সন্মান। যুৱ লেখক গৌৰী প্ৰসাদ শৰ্মাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ যুৱ লেখক সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।
উল্লেখযোগ্য যে অসমীয়া, বাংলা,বড়ো ভাষাৰ লগতে মিচিং, কাৰ্বি নেপালী তথা অসমৰ আন জনগোষ্ঠীয় ভাষাত সাহিত্য চৰ্চা কৰা ৮১৮ গৰাকী ৪০ অনুৰ্ধ্বৰ যুৱ লেখক লেখিকা " যুৱ লেখক সন্মান"ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে। অহা ২৪ ডিচেম্বৰ বিয়লি ৪ বজাত গুৱাহাটীৰ খানপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত অসম গ্ৰন্থমেলা প্ৰাংগণত মুখ্যমন্ত্ৰী ড°হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই যুৱ লেখক সন্মান প্ৰদান কৰিব।