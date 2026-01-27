চাবস্ক্ৰাইব কৰক

নগাঁৱৰ ৰঙালুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

ঘটনাত মেজিকখনৰ  চালকসহ ৫ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত। আঘাতপ্ৰাপ্ত লোককেইজনৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়।

