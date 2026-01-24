নগাঁও আৰক্ষীৰ সাফল্যঃ ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰু ডকাইত ৰাজ আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ...

New Update
- ৰাজড্ৰাগছ মাফিয়া আৰু ডকাইত আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ।
- নগাঁও আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা আটক কৰে দুধৰ্ষ ডকাইত ৰাজ আহমেদক।
- ৪ জানুৱাৰীত শিয়ালমাৰিৰ ঈদুল ছান নামৰ এজনৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা এখন টম টম আৰু এটা চিলিণ্ডাৰ ডকাইতি কৰিলৈ যায় ৰাজপথৰ পৰা।
- ডকাইতিৰ পাছতেই ভুক্তভোগীয়ে নগাঁও সদৰ থানাত ১৫/২৬ নম্বৰত এজাহাৰ দাখিল কৰে।
- ডকাইতি কৰি গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰি আছিল নগাঁও শিয়ালমাৰিৰ ৰাজ আহমেদে।
- নগাঁও সদৰ থানাতৰ১৫/২৬ নম্বৰ গোচৰত ১২৬(২)/৩০৯(৪)/৩(৫) ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা অধীনত নগাঁও আৰক্ষীয়ে ধৃত ডকাইতটোৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে
- উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বতে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ অভিযোগত ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছিল আছিল ৰাজ আহমেদ।