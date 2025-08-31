নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ...

ডিজিটেল সংবাদ,নগাঁও: নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ । নিশা অধীক্ষক জনক নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিজৰ জিম্মাত লৈছে । নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক মুকুল ভূঞাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে জেৰা আৰম্ভ কৰিছে । ৬৯৭/২০২৫ নম্বৰৰ গোচৰৰ বিপৰিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় অধীক্ষকজনক ।
কাৰাগাৰ মহাপৰিদৰ্শকে বিষয়াজনক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত কৰাৰ পিছত নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । অভিযোগ মতে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ড্ৰাগছৰ বেপাৰ চলোৱা , কাৰাগাৰত অবৈধ ভাবে হোটেল চলোৱাকে ধৰি একাধিক অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় অধীক্ষকজনক ।
ইয়াৰ বাহিৰেও কাৰাগাৰখনৰ ৱাৰ্ডেন উপেন হাজৰিকাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।