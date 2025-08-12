সমাজকৰ্মী নগেন চন্দ্ৰ বৰা আৰু নাই

ডিজিটেল সংবাদ, বটদ্ৰৱা : নগাঁও জিলাৰ ৰাইডঙীয়া বৰিগাঁও নিৱাসী, সমাজকৰ্মী নগেন চন্দ্ৰ বৰাৰ মঙলবাৰে নিজ বাসগৃহত বিয়োগ ঘটে। বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত বিয়োগ ঘটা বৰাৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স আছিল ৯৩ বছৰ।
উল্লেখযোগ্য যে, গড়কাপ্তানি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী বৰা অসম সাহিত্য সভাৰ আজীৱন সভ্য হোৱাৰ উপৰিও ৰাইডঙীয়া জেষ্ঠ নাগৰিক মঞ্চ, শিশুৰ বাবে উৎসৰ্গিত সংগঠন বিকাশ আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ সমাজ সেৱা আগবঢ়াইছিল। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ দুজন পুত্ৰ, বোৱাৰী, নাতি নাতিনী সহ বহু আত্মীয় স্বজনক ইহসংসাৰত এৰি থৈ যায়।