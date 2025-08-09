সামান্য কথাতে হেলমেটৰে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ এজনক...

ডিজিটেল ডেস্কঃ শুকুৰবাৰে নিশা নগাঁৱত সংঘটিত হোৱা এক ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে নগাঁও চহৰত। অভিযোগ অনুসৰি নগাওঁ চহৰত মটৰচাইকেলৰ হৰ্ণ বজোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হয় এক মাৰপিটৰ ঘটনা। আৰনিছ ৰহমান নামৰ যুৱকজনে তনদ্বীপ কাকতি নামৰ যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ দৃশ্যও ভাইৰেল হৈ পৰিছে।
এই ঘটনাৰ পিছতে অৱশ্যে নগাওঁ আৰক্ষীয়ে আৰনিছ ৰহমানক নিশাই আটক কৰে আৰু আজি পুৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী তনদ্বীপ কাকতিয়ে অভিযোগ কৰি কয়, মোৰ জন্মদিন আছিল বাবে কালি ৰাতি বজাৰ কৰি বৰবজাৰৰ পৰা হয়বৰগাওঁ দিশে নিজৰ ঘৰৰ ফালে আহি আছিলো। তাৰ মাজতেই ৰয়েল অৰ্কেড চাৰিআলিৰ ওচৰত মানুহজনে পথৰ মাজত ৰৈ মোবাইল টিপি আছিল।
মই সেয়ে হৰ্ণ মাৰিলো। হৰ্ণ মৰা শুনি এবাৰ মোলৈ চাই কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিলে। তাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ হৰ্ণ মৰাত তেওঁ তই কোন বুলি প্ৰশ্ন কৰি অশ্লীল গালি গালাজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু মোক কিছুদূৰ আগলৈ আহি আগচি ধৰি প্ৰথমে ঘোচা মাৰে। তাৰ পিছত তেওঁ হেলমেটেৰে মোৰ মূৰত উপৰ্যপুৰি প্ৰহাৰ কৰে।
ভুক্তভোগী তনদ্বীপ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে এই ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে। এই সংক্ৰান্তত তেওঁলোকে নিশাই নগাওঁ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। আৰক্ষীয়ে সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে অভিযুক্ত আৰনিছ ৰহমানক প্ৰথমে আটক কৰে আৰু আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ইফালে এই ঘটনা যাতে অন্য দিশে গতি নকৰে তাৰ বাবে সস্তম হৈ উঠিছে সচেতন ৰাইজ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন।