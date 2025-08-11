নগাঁৱত ধাৰাবাহিকভাবে থলুৱা যুৱকৰ ওপৰত আক্ৰমণ...

ডিজিটেল সংবাদ,নগাঁও: নগাঁৱত ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে থলুৱা যুৱকৰ ওপৰত আক্ৰমণ। বাইকৰ হৰ্ণ বজোৱাৰ বাবেই যুৱকক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নাযাওঁতেই সোমবাৰে পুনৰ চহৰখনত দ্বিতীয়টো আক্ৰমনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে।
লক্ষ্মীনগৰ চাৰিআলিত কুনজিৎ দাস নামৰ যুৱকজনৰ ওপৰত এটি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে আক্ৰমণ চলায়। অভিযুক্ত যুৱক কেইজন ক্ৰমে আব্দুল আজিজ, বাবুল আলি, আব্দুল ৰাতুল।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, ভুক্তভোগী কুনজিতক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আনহাতে আক্ৰমনৰ ঘটনাৰে জৰিত মোল্লাপট্টিৰ বাবুল আলিক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হয়বৰগাঁও আৰক্ষী। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত আটক হোৱা নাই আন দুই অভিযুক্ত।
ইফালে এই ঘটনাৰ পিছত পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে নগাঁও চহৰ। থলুৱা যুবকৰ ওপৰত পৰিকল্পিতভাবে ধাৰাবাহিক ভাবে চলা এনে আক্ৰমনক লৈ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে। লক্ষ্যণীয় যে, নগাঁৱত শান্তি বিঘ্নিত কৰি সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ থলুৱা লোকক আক্ৰমনৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে।
ইফালে প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত যথোপযুক্ত পদক্ষেপ লোৱা নাই বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। চহৰখনত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখ্য যে, বৰবজাৰ, ব'হাগী হোটেল, দক্ষিণপাট বাচ ষ্টেণ্ড, মৰিকলং ৰেল গেইট, লক্ষ্মীনগৰ, ৰূপহী বাচ আস্থান, ধিঙ গেইট আদি এলেকা অতি স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰিছে।
আনহাতে,এনে ঘটনা সমূহক লৈ জাতীয় সংগঠন সমূহে কেৱল গৰিহনা, সকীয়নী প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে থলুৱা যুৱকৰ ওপৰত চলা এই পৰিকল্পিত আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত সুদুৰপ্ৰসাৰী পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। আনহাতে হয়বৰগাঁও আৰক্ষীয়ে বিষয়টো সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা বুলি কোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।