নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগ : প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন

ডিজিটেল সংবাদ , নগাঁও : অসমৰ সমগ্ৰ জিলাৰ লগতে নগাঁও জিলাতো নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত শুকুৰবাৰে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত স্বাধীনতা সেনানী, জৰুৰীকালীন সময়ৰ ক'লা দিনবোৰত উদাত্ত কণ্ঠেৰে প্ৰতিবাদ কৰি দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিজক উৎসৰ্গিত কৰা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানটি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰা হয়।

জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে গোলাপ বৰবৰাৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু মাল্যাপন কৰি প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কৰ্মৰাজিক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে । উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৫ চনৰ ২৯ আগষ্ট জন্মগ্ৰহণ কৰা এই মহান নেতাগৰাকী ১৯৬৮ চনত অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ বিৰোধীপক্ষৰ প্ৰথমগৰাকী সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ সংসদৰ মজিয়াত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জনসাধাৰণৰ সমস্যা সাৱলীল তথা শক্তিশালী ৰূপত দাঙি ধৰিছিল ।

জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ পিছত প্ৰয়াত গোলাপ বৰবৰাৰ নেতৃত্বাধীন জনতা দলে কংগ্ৰেছক ক্ষমতাচ্যুত কৰি ১৯৭৮ চনৰ ১২ মাৰ্চত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰি অসমৰ ৰাইজৰ কল্যাণৰ হকে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । 

আজিৰ অনুষ্ঠানটিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ আৰু সমবায়ৰ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত আয়োজিত গোলাপ বৰবৰাৰ শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰা হয় । 

আজিৰ এই অনুষ্ঠানত জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত  দেৱযানী চৌধুৰী, অতিৰিক্ত আয়ুক্ত দ্বয় ক্ৰমে-  পংকজ নাগবংশী,  দেবাহুতি বৰা, জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়া  মন্দিৰা চায়েঙীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়াসকল আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী সকল উপস্থিত থাকে ।

সমান্তৰালভাৱে জিলাখনৰ নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়কে প্ৰমুখ্য কৰি মহাবিদ্যালয় সমূহত এই দিৱসটি উদযাপন কৰাৰ লগতে গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানটিৰ পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ।

