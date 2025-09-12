ইউএলআইপি গ্ৰহণ কৰা উত্তৰ-পূৱৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নাগালেণ্ড

ডিজিটেল ডেস্কঃ পি এম গতিশক্তি আঁচনিৰ অধীনত ডিজিটেল পদক্ষেপ ইউনিফাইড লজিষ্টিক ইন্টাৰফেচ প্লেটফৰ্ম একত্ৰিত কৰা উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নাগালেণ্ড। ১০ ছেপ্টেম্বৰত ক’হিমাৰ সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত নেশ্যনেল লজিষ্টিক ডাটা চাৰ্ভিচেছ লিমিটেডৰ সহযোগত উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত আয়োজিত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালাৰ সময়ত উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য সঞ্চালক পি টোকুঘা ছেমাই এই কথা সদৰি কৰিছে।
পি টোকুঘা ছেমাই উল্লেখ কৰে যে, এই মঞ্চই যোগান শৃংখলৰ অদক্ষতা হ্ৰাস কৰিব আৰু ব্যৱসায় কৰাত সহজতা বৃদ্ধি কৰিব, বিশেষকৈ নষ্ট হ’ব পৰা সামগ্ৰীৰ পৰিবহণ, দুৰ্যোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা, আৰু উৎপাদন খণ্ডৰ বৃদ্ধিত লাভৱান হ’ব।
ইফালে, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ সচিব কুমাৰ ৰমনিকান্তই উদ্বোধনী ভাষণত ডিজিটেল ৰূপান্তৰ আৰু সহযোগিতামূলক শাসনৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তেওঁ কয় যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰম্ভ কৰা ইউলিপে নাগালেণ্ডৰ উৎপাদক আৰু উৎপাদকসকলে সন্মুখীন হোৱা লজিষ্টিক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰিব। ইউএলআইপি আৰু অন্যান্য আইটি আৰু এআই সঁজুলিয়ে নগা জৈৱিক কৃষিজাত সামগ্ৰী, হস্ততাঁত, আৰু হস্তশিল্পৰ বজাৰ প্ৰৱেশ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব, যাৰ ফলত মধ্যস্থতাকাৰী অবিহনে কৃষক আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ সংযোগ সম্ভৱ হ’ব।
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে, এক্ট ইষ্ট পলিচি আৰু ইষ্ট এছিয়া হাইৱেৰ কৌশলগত প্ৰাসংগিকতাক আলোকপাত কৰে, যিয়ে নাগালেণ্ডৰ বাবে বিশেষকৈ ম্যানমাৰৰ দৰে চুবুৰীয়া দেশৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ সুযোগ মুকলি কৰিব পাৰে। ৰমনীকান্তই ষ্টাৰ্টআপসমূহক উদ্ভাৱনৰ নেতৃত্ব দিবলৈ আহ্বান জনাই কয় যে, নাগালেণ্ড অবিহনে বিকাশ ভাৰত ২০২৭ৰ দৃষ্টিভংগী অসম্পূৰ্ণ হ’ব।
আনহাতে, এন এল ডি এছ এলৰ মুখ্য পৰিচালন বিষয়া অৰবিন্দ দেৱৰাজে ইউ এল আই পিৰ এক আভাস দাঙি ধৰি ব্যাখ্যা কৰে যে, ইয়াক এন আই চি ডি আই টি আৰু জাপানৰ এন ই চি কৰ্প’ৰেশ্যনৰ যৌথ উদ্যোগ এন আই চি ডি চি লজিষ্টিক ডাটা চাৰ্ভিচেছ লিমিটেডে ৰূপায়ণ কৰে। ইউলিপিয়ে বিভিন্ন মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য একত্ৰিত কৰি স্বচ্ছতা আনে, বটলনেক আঁতৰাই পেলায়, আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ লজিষ্টিক খণ্ডৰ অংশীদাৰসকলক সৱলীকৰণ কৰে বুলিও তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে।