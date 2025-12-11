বৰ্ণিল লোককৃষ্টিৰ প্ৰদৰ্শনেৰে সামৰণি পৰিল ২৬ সংখ্যক হৰ্ণবিল মহোৎসৱৰ

ডিজিটেল সংবাদ, বেকাজান : কিছামাৰ ঐতিহ্য গাঁৱত নগা পুৰাতন লোককৃষ্টিৰে দহদিনীয়াকৈ মুখৰ হৈ থকা হৰ্ণবিল মহোৎসৱৰ ২৬ সংখ্যক সংস্কৰণৰ বুধবাৰে সন্ধিয়া সফল সামৰণি পৰে। মহোৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী টি আৰ জেলিয়াঙে কয় যে এই উৎসৱ কেৱল উদযাপন নহয়, ৰাজ্যখনৰ ভয়ংকৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু প্ৰতিভাক বিশ্বৰ আগত উপস্থাপন কৰাৰ এক মঞ্চ।
উৎসৱৰ আয়োজক পৰ্যটন মন্ত্ৰী টেমজেন ইমনা আলঙে হৰ্ণবিল উৎসৱক পৰম্পৰা আৰু সমসাময়িকক নগা লোকসংস্কৃতিৰ মঞ্চ হিচাপে উজ্জ্বল কৰি তোলে। পৰম্পৰাগতভাৱে অগ্নিকুণ্ড অৰ্থাৎ বনফায়াৰ প্ৰজ্বলনেৰে মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰে।
ইয়াৰ পিছত টাস্ক ফ’ৰ্চ ফৰ মিউজিক এণ্ড আৰ্টছৰ বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ইফালে হৰ্ণবিল উৎসৱৰ মন জিলাৰ সংস্কৰণত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি উত্তৰ-পূবৰ ঐক্য আৰু সম্ভাৱনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে অৰুণাচলৰ মন্ত্ৰী ৱাংছুৱে।
মন্ত্ৰী গেব্ৰিয়েল ডেনৱাং ৱাংছুৱে হৰ্ণবিল উৎসৱক নাগালেণ্ডৰ হৃদস্পন্দন বুলি প্ৰশংসা কৰি ইয়াক চহকী জনজাতীয় ঐতিহ্য আৰু সামাজিক সম্প্ৰীতি উদযাপন কৰা এক জীৱন্ত সংগ্ৰহালয় বুলি অভিহিত কৰে। আজি কন্যাক হেৰিটেজ কমপ্লেক্সত হৰ্ণবিল উৎসৱৰ মন জিলাৰ সংস্কৰণত ভাষণ দি তেওঁ কন্যাক সম্প্ৰদায়ৰ সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।
তেওঁ উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনাকো স্বীকাৰ কৰি ৰাজ্যসমূহৰ মাজত অধিক সহযোগিতাৰ আহ্বান জনায় ৷ শেষৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত ফম নগাসকলে কংশ্বৌ হকপো (যোদ্ধা নৃত্য); পুচুৰি নগাসকলে - হাই-লো লোখৰো ৰি (লোক আখ্যান); ছামটাঙ নগাসকলে ফুৰু থছু খিদঙ (শস্য চপোৱাৰ গীত); ৰেংমাসকলে পেন কেথু (ভাত-চকুৰীয়া গীত); ছুমী নগাসকলে- আঘাচো লে (গ্ৰেট হৰ্ণবিল গীত); আও নগাসকলে - নোকজেনেন্টেপবা (ডাও চোকাতা প্ৰতিযোগিতা); টিখিৰ- ছিন চুয়ক (ভোজৰ নৃত্য) আংগামী সাংস্কৃতিক দলে কেৰে ফিটা (বাঁহ-ষ্টিল্ট খোজ কঢ়া) কছাৰী- ধল থুংৰি ছিবনৈ (নাৰীৰ সাহস) চাং- লাকবুই খুক বুপবু (হেডহাণ্টাৰ টেটু) গাৰো- ৰুগলা ক্ৰম (শস্য চপোৱাৰ অনুষ্ঠান) খিয়ামনিউংগান-হয়-ই-ই চুই (চপোৱাৰ পিছৰ গীত); জেলিয়াং-কামাগুহ-বু (যুদ্ধ/চিকাৰৰ প্ৰদৰ্শন) য়িমখিউং-ৱোচাক খুন (হাল খোৱাৰ গীত) কন্যাক-ৰংমে অশোয়া-বিহ (বাঁহ ঠেলি দিয়া খেল) কুকি-সুহতা লম (বাঁহৰ খুঁটা নৃত্য) চাখেছাং-ৰুট্চে লি (চপোৱাৰ পিছৰ গীত) আৰু লোথা-এজান শ্বাৰু (বিজয় নৃত্য) পৰিবেশন কৰে ।
মঙলবাৰে কিছামাৰ নাগা হেৰিটেজ ভিলেজত অনুষ্ঠিত হোৱা চূড়ান্ত খেলখনত জোটছমাৰ লেবিনুও মেডোজে ছানোক নাগা চেফ ছিজন ১২ৰ বিজয়ী ঘোষণা কৰা হয় আৰু ৩ লাখ টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰ লাভ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰৰ নাগালেণ্ডৰ হৰ্নবিল মহোৎসৱত ১,৫৭,০৭১ গৰাকী পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে।