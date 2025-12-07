নদুৱাৰৰ ভোজখোৱা খেলপথাৰত ২৬ সংখ্যক আজাদ কালাম টুৰ্নামেণ্টৰ শুভাৰম্ভ

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাটঃ নদুৱাৰ সমষ্টিৰ ভোজখোৱা খেলপথাৰত আজাদ কালাম ক্ৰিকেট টুৰ্নামেণ্টৰ শুভাৰম্ভ কৰে চতিয়াৰ উদ্যমী যুৱ ব্যৱসায়ী নিৰিজনিশীম হাজৰিকাই ৷ ২৬ তম বৰ্ষত ভৰি থোৱা এই টুৰ্নামেণ্টৰ শুভৰাম্ভ কৰি নিৰীজনিশিম হাজৰিকাই নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ভোজখোৱা খেল পথাৰ উন্নয়নৰ বাৱে বাইশ লাখ টকাৰ অনুমোদন দিয়া বিষয়েও জানিবলৈ দিয়ে ৷
শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ১৪ টাকৈ ক্ৰিকেট দলে এই টুৰ্নামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে চূড়ান্ত খেলত নগদ ধন আৰু বটাৰে পুৰস্কৃত কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে খেল পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি বুলু আহমেদে ৷ শুভাৰম্ভনী খেলখনত গোটলোঙ আৰু ভোজখোৱা ক্ৰিকেট দলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷