এজন ফটো সাংবাদিক আৰু এটা ভাল খবৰ

' Photographic Analysis of Major Political issues in Assam through the lens of Chinmoy Roy in last three decades ( 1994 - 2024) ' এইটোৱেই Dissertation ৰ বিষয় বস্তু । ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম এনিশা বৰুৱা । তেওঁ চিন্ময় দাৰ দৰে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ফটো সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ লেন্সেৰে অসমৰ ছবিখন নিজৰ শৈক্ষিক পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । ইয়াৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আগতেই কৈছোঁ চিন্ময় দা গপ-ভেম নথকা মানুহ । অ', অলপ অভিমানী পিছে । আমাৰ লগত কেতিয়াবা অভিমান কৰে । পিছদিনা আকৌ আগৰ দৰে হয় । সেইগৰাকী চিন্ময় দাৰ কৰ্মৰাজিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে নিজৰ Dissertation ৰ বিষয় হিচাপে লোৱাত বৰ সুখী হৈছো । মোৰ বোধেৰে ফটো সাংবাদিকতা বা সামগ্ৰিক ভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ বাবে এয়া এক গৌৰৱৰ বিষয় ।