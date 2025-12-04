সংস্কৃত পণ্ডিত মঙলদৈৰ মতিদেৱ শাস্ত্ৰীৰ দেহাৱসান...

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ডিজিটেল সংবাদ, মঙলদৈঃ  অসমৰ এগৰাকী বিদগ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত , অৰ্ধশতাধিক গ্ৰন্থ প্ৰণেতা, সুবক্তা,দৰংৰত্ন   মঙলদৈৰ মতিদেৱ শাস্ত্ৰীৰ আকস্মিক মৃত্যৰ খৱৰে গুণমুগ্ধ সকলক শোকৰ সাগৰত পেলাই। বুধবাৰে ৰাতি ৭ মান বজাত শাস্ত্ৰীৰ গা বেয়া লগাত পৰিয়ালৰ লোকে ততাতৈয়াকৈ মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰাৰ পিছতে ৮-৩৫ বজাত শাস্ত্ৰী ইহলীলা সম্বৰণ কৰে।

মৃত্যুৰ সময়ত মতিদেৱ শাস্ত্ৰী বয়স আছিল ৯৩ বছৰ । কোনোদিনে কোনো গুৰুতৰ ৰোগ নোহোৱা শাস্ত্ৰীৰ মৃত্যুত জিলা খনৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ সাহিত্য জগতত শোকৰ ছাঁ পৰে। প্ৰয়াত মতিদেৱ শাস্ত্ৰী আছিল এখন অভিধান সদৃশ ব্যক্তি । মৃত্যুৰ এদিন আগলৈকে শাস্ত্ৰীয়ে খোজ কাঢ়ি বজাৰ সমাৰ কৰিছিল।

মঙলদৈ