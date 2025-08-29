MOTN: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শীৰ্ষ স্থানত

ডিজিটেল ডেস্কঃ ইণ্ডিয়া টুডেৰ ২০২৫ ৰ আগষ্টৰ ‘মুড অৱ দ্য নেশ্যন’ (MOTN) জনমত সমীক্ষাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশৰ প্ৰধান ৰাজ্যসমূহ (১০ খনৰো অধিক লোকসভা আসন বিশিষ্ট ৰাজ্য)ৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে। এই সমীক্ষাত অংশলোৱা প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ লোকসকলক তেওঁলোকৰ নিজ নিজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত মূল্যায়ন কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল।
সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে অসমৰ ৪৪.৬ শতাংশ উত্তৰদাতাই ড০ শৰ্মাৰ শাসনৰ প্ৰতি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। যাৰ ফলত তেওঁ ১০ খনৰো অধিক লোকসভা আসন থকা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ ভিতৰত শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিছে।
ড০ শৰ্মাৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দি হিচাপে আছে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও সাই আৰু ঝাৰখণ্ডৰ হেমন্ত চোৰেন। দুয়োজনৰে সন্তুষ্টিৰ হাৰ ৪১.৯ শতাংশ। ইয়াৰ পিছতে আছে গুজৰাটৰ ভূপেন্দ্ৰ পেটেলৰ স্থান। তেওঁৰ সপক্ষে সন্তুষ্টিৰ হাৰ ৪০.৭ শতাংশ।
উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে ৪০.৪ শতাংশৰ সৈতে এই তালিকাত পঞ্চম স্থানত আছে। অৱশ্যে তেওঁ যোৱা ফেব্ৰুৱাৰীৰ তুলনাত কিছু উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিছে।
উল্লেখ্য যে, যদিও ড০ শৰ্মাই এই তালিকাত শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিছে, তথাপিও তেওঁৰ নিজৰ ৰাজ্যত সন্তুষ্টিৰ হাৰ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৫ ৰ ৫৫ শতাংশৰ পৰা হ্ৰাস হৈ আগষ্টত ৪৪.৬ শতাংশত উপনীত হৈছে। বিশ্লেষকসকলৰ মতে, তেওঁ পাৰদৰ্শিতা হ্ৰাসৰ কাৰণ হৈছে আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভোটাৰৰ মাজত দেখা দিয়া হতাশা আৰু শাসনৰ সন্দৰ্ভত থকা অসন্তুষ্টি।
তথাপিও তেওঁৰ সপক্ষে থকা জনমতৰ ওপৰত প্ৰভাৱ তেওঁৰ সমকক্ষসকলৰ তুলনাত এতিয়াও শক্তিশালী। এই সমীক্ষাৰ বিশ্লেষণ কৰি বিশ্লেষকসকলে দাবী কৰিছে, বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহত যি প্ৰশাসনিক দক্ষতাৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়া হিন্দু জাতীয়তাবাদী বাক্যবাণৰ দশকজোৰা আধিপত্য। মতাদৰ্শগতভাৱে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে জন সাধাৰণক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।
সমীক্ষাৰ ফলাফলে ইংগিত দিয়ে যে ভাৰতীয় ভোটাৰসকলে তেওঁলোকৰ নেতাৰ মূল্যায়নত শাসনৰ কাৰ্যকাৰিতা, প্ৰদৰ্শনৰ সফলতা আৰু মতাদৰ্শগত সংগতিৰ দৰে একাধিক কাৰকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। নিজৰ ৰাজ্যৰ নেতাৰ মূল্যায়নৰ বাবে উত্তৰদাতাসকলক মূল্যায়ন কৰিবলৈ দিয়া পদ্ধতিয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা ৰাজনৈতিক সমৰ্থনলৈ কেনেকৈ পৰিবৰ্তন হয় তাৰ এক বিশেষ অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰে।
স্মৰ্তব্য, ইণ্ডিয়া টুডেয়ে প্ৰতি বছৰে গণতন্ত্ৰ দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ আশে-পাশে সমীক্ষা চলাই ‘মুড অৱ দ্য নেশ্যন’ প্ৰকাশ কৰি আহিছে।