সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান বাবে বেঞ্জামিনৰ সৈতে নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ বাৰ্তালাপ

ডিজিটেল ডেস্কঃ ইৰানৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ যৌথ আক্ৰমণৰ পাছত পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ মাজতে দেওবাৰে নিশা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধ সন্দৰ্ভত ৩ ঘণ্টা ধৰি CCSৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এই বৈঠক। বৈঠকৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে হোৱা কথা-বতৰা সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে এক্সত পোষ্ট কৰি কয় যে- "মই প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ সৈতে ফোনযোগে কথা পাতিছো আৰু অঞ্চলটোৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো ৷ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান বাবে মই কথা পাতিছো। লগতে যুদ্ধ অন্ত পেলাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো।
ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ যৌথ বিমান আক্ৰমণৰ পাছত অঞ্চলটোত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে ভূ-ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পোৱাৰ উপৰি বিশ্বৰ নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে এই কথা-বতৰা হয় ৷ ভাৰতে অঞ্চলটোত স্থিতিশীলতা পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ বাবে সংযম, আলোচনা, কূটনীতিৰ বাবে ধাৰাবাহিকভাৱে আহ্বান জনাই আহিছে ৷