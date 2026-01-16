চাবস্ক্ৰাইব কৰক

প্রধানমন্ত্রীৰ কলিয়াবৰ আগমনৰ দিনা কোন কেইটা পথেৰে কৰিব লাগিব যাত্ৰা ?

প্রধানমন্ত্রীৰ কলিয়াবৰ আগমনক লৈ পথ নিৰ্দেশনা । সংবাদমেলযোগে সবিশেষ জনালে জিলা আয়ুক্ত, SSPৰ। শোণিতপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী বাহনক লৈ নিৰ্দেশনা।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
  • প্রধানমন্ত্রীৰ কলিয়াবৰ আগমনক লৈ পথ নিৰ্দেশনা 
  • সংবাদমেলযোগে সবিশেষ জনালে জিলা আয়ুক্ত, SSPৰ
  • শোণিতপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী বাহনক লৈ নিৰ্দেশনা
  • বাহনসমূহ চুলুং আৰু নলতলিৰ ৰাজ্যিক পথেৰে চলাচলৰ নিৰ্দেশ
  • শোণিতপুৰৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী বাহনক লৈও নিৰ্দেশনা
  • চুলুঙৰ পৰা শিলঘাটহৈ জখলাবন্ধা আৰু কুঁৱৰীটোলৰ দিশেৰে যাব পাৰিব
  • সাধাৰণ যাতায়তৰ বাবে বন্ধ থাকিব চুলুং-কলিয়াবৰ তিনিআলিলৈ অহা পথ
  • প্রধানমন্ত্রীৰ সভালৈ অহা বাহনৰ বাবে থাকিব ৮টা পাৰ্কিং স্থান
  • সভাস্থলীৰ পশ্চিম আৰু দক্ষিণ উভয় দিশতে থাকিব ৪টাকৈ পাৰ্কিং স্থান
  • VIPৰ বাবে থাকিব এটাকৈ পাৰ্কিং স্থান
কলিয়াবৰ