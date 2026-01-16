প্রধানমন্ত্রীৰ কলিয়াবৰ আগমনৰ দিনা কোন কেইটা পথেৰে কৰিব লাগিব যাত্ৰা ?

New Update
- প্রধানমন্ত্রীৰ কলিয়াবৰ আগমনক লৈ পথ নিৰ্দেশনা
- সংবাদমেলযোগে সবিশেষ জনালে জিলা আয়ুক্ত, SSPৰ
- শোণিতপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী বাহনক লৈ নিৰ্দেশনা
- বাহনসমূহ চুলুং আৰু নলতলিৰ ৰাজ্যিক পথেৰে চলাচলৰ নিৰ্দেশ
- শোণিতপুৰৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী বাহনক লৈও নিৰ্দেশনা
- চুলুঙৰ পৰা শিলঘাটহৈ জখলাবন্ধা আৰু কুঁৱৰীটোলৰ দিশেৰে যাব পাৰিব
- সাধাৰণ যাতায়তৰ বাবে বন্ধ থাকিব চুলুং-কলিয়াবৰ তিনিআলিলৈ অহা পথ
- প্রধানমন্ত্রীৰ সভালৈ অহা বাহনৰ বাবে থাকিব ৮টা পাৰ্কিং স্থান
- সভাস্থলীৰ পশ্চিম আৰু দক্ষিণ উভয় দিশতে থাকিব ৪টাকৈ পাৰ্কিং স্থান
- VIPৰ বাবে থাকিব এটাকৈ পাৰ্কিং স্থান