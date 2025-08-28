চাবস্ক্ৰাইব কৰক

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীলৈ ফোন লগাই ভাগৰি পৰিছে ট্ৰাম্প!

ডিম্পুল বৰগোহাঁই
ডিজিটেল ডেস্কঃভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত বাণিজ্যিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ফোন কল এৰাই চলিছে বুলি জাৰ্মানীৰ বাতৰি কাকত ফ্ৰাংকফুৰ্টাৰ আলগেমাইনে জাইটুঙে দাবী কৰিছে।

এই প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে মোডীৰ এই পদক্ষেপ তেওঁৰ ক্ষোভ আৰু সাৱধানতাৰ ফল। ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ পৰা আমদানিকৃত সামগ্ৰীৰ ওপৰত ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিছে, য’ত ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰা অশোধিত তেলৰ বাবে অতিৰিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্কও অন্তৰ্ভুক্ত।

 এই পদক্ষেপৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কত ফাঁট মেলিছে। কাকতখনৰ মতে, ট্ৰাম্পৰ বাণিজ্য নীতিৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে দৃঢ় অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে। মোদীয়ে দেশৰ কৃষকৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কৈছে যে তেওঁ চাপৰ সন্মুখীন হ’লেও ভাৰতৰ স্বাৰ্থৰ সৈতে আপোচ নকৰে।

ট্ৰাম্পৰ পাকিস্তানৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ পৰিকল্পনাও ভাৰতৰ ক্ষোভৰ আন এক কাৰণ। ইফালে, ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰম মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কৈছে যে বাণিজ্য আলোচনা চলি আছে, কিন্তু ভাৰতে নিজৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিব। মোডীৰ এই কাৰ্যৰ ফলত ভাৰত-আমেৰিকা সম্পৰ্কৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে, আৰু ভাৰত এতিয়া চীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে।

