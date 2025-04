পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ

ডিজিটেল ডেস্কঃ মঙলবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাৰ পহলগামত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে। এই আক্ৰমণত এজন অচিনাক্ত পৰ্যটক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে বহু লোক আহত হয়।

নিজ সামাজিক মাধ্যমত শ্ৰী মোডীয়ে লিখে যে, জম্মু-কাশ্মীৰৰ পহলগামত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিছো। যিসকলে আপোনজনক হেৰুৱাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলো লগতে আহতসকলৰো আৰোগ্য কামনা কৰিছো। ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সকলো ধৰণৰ সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে। এই জঘন্য ঘটনাৰ আঁৰত থকাসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰা হ'ব। তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া নহ’ব! সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আমাৰ সংকল্প অদম্য আৰু ই আৰু অধিক শক্তিশালী হ’ব।

I strongly condemn the terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Condolences to those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected.



Those behind this heinous act will be brought…