চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলত শঙ্কৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি পালন

সোমবাৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষ্যে কাহিলিপাৰাৰ মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলত  বিশেষ কাৰ্য্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। 

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
ffffffff

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটীঃ সোমবাৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষ্যে কাহিলিপাৰাৰ মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলত  বিশেষ কাৰ্য্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। 

Advertisment

বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা জোনালী দাস আৰু উপাধ্যক্ষদ্বয় ক্ৰমে অনন্ত কলিতা আৰু সুস্মিতা চন্দৰ সহযোগত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে। তাৰ পাছতে নৱম শ্ৰেণীৰ একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সমৱেত কণ্ঠত গুৰুজনাৰ এটি বৰগীত পৰিৱেশন কৰে। অধ্যক্ষা জোনালী দাসে উপস্থিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সন্মুখত অসমীয়া সমাজত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে এটি চমু বক্তব্যৰে উদ্বোধনী ভাষণ আগবঢ়ায়। 

WhatsApp Image 2025-08-25 at 6.06.05 PM

সপ্তম-অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ এটি দলে সত্ৰীয়া নৃত্য আগবঢ়োৱাৰ অন্তত কাজিৰঙা, ওৰাং, মানস আৰু সোণাই এই চাৰিওটি হাউচৰ প্ৰত্যেকৰে দুটিকৈ দলে মঞ্চত দিহানাম পৰিৱেশন কৰে। তাৰ মাজতে এককভাৱেও ভালেকেইগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বৰগীত পৰিৱেশন কৰি সকলোকে মোহিত কৰে। শেষত জাতীয় সংগীতেৰে এই অনুষ্ঠানটিৰ সামৰণি পৰে।

শংকৰদেৱ