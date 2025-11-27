ডিজিটেল সংবাদ শিলচৰঃ মিজোৰামত বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰে। ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ চাম্পাই জিলাৰ জোখাৱথৰ এলেকাত অসম ৰাইফলছ আৰু নাৰ্কোটিকছ বিভাগে যুটীয়া অভিযান চলাই জব্দ কৰে ৪.৪৪৪ কিঃগ্ৰাঃ মেথামফেটামাইন তথা য়াবা টেবলেট।
উল্লেখ্য যে ৱৰ্ল্ড বেংক ৰোডত অভিযান চলাই জব্দ কৰে এই য়াবা টেবলেটখিনি। জব্দকৃত টেবলেট খিনিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত মূল্য প্ৰায় ১৩.৩৩ কোটি টকা বুলি সদৰী কৰিছে অসম ৰাইফলছে।
তাৰোপৰি নিচাজাতীয় টেবলেটৰ সৈতে ম্যানমাৰৰ কানথাংগা নামৰ সৰবৰাহকাৰী এটাক আটক কৰে। লগতে সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা মটৰ চাইকেল এখনো জব্দ কৰিছে।