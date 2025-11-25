'তেজ দিম, মাটি নিদিওঁ' শ্লগানেৰে কঁপিছে বৰদুৱাৰ বাগান অঞ্চল

ডিজিটেল সংবাদ,মিৰ্জাঃ আমাৰ মাটি আমাৰ অধিকাৰ,শেষ বিন্দু তেজ থকালৈকে আমি যুঁজি যাম, এই জুই জ্বলিছে জ্বলিবই,বিজেপি চৰকাৰ হুচিয়াৰ,মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ,বৰদুৱাৰ বাগানত চৰকাৰে ভূমি কাঢ়ি নিয়া ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ কৰক আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল বৰদুৱাৰ বাগান অঞ্চল।
উল্লেখ্য যে বিজেপি চৰকাৰে বৰদুৱাৰ বাগানৰ চাহ জনগোষ্ঠীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি অহা ভূমিকে ধৰি অঞ্চলটোৰ আন আন শ্ৰেণীৰ লোকৰ ভূমি বৃহৎ চক্ৰান্তৰে উচ্ছেদ কৰি ছেটেলাইট টাউনশ্বীপ প্ৰকল্প স্থাপন বাবে কাঢ়ি লব বিচাৰিছে। কিন্তু চৰকাৰৰ এই জনস্বাৰ্থ বিৰোধী প্ৰস্তাৱিত জি.এম.ডি.এৰ সিদ্ধান্ত তথা ইতিমধ্যেই অঞ্চলটোৰ ভূমি উচ্ছেদ কৰিবলৈ বাহৰ পাতিবলৈ চক্ৰান্ত কৰা জিএমডি এক উৎখাত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বৰদুৱাৰ বাগান কলঘৰস্থিত যুৱ ক্লাৱত বিশাল ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰে। বৰদুৱাৰ বাগান ভূমি পট্টন দাবী সমিতিৰ সভাপতি গোবিন্দ ৰাভাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে সম্পাদক আদিত্য নাগে। চৰকাৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ ভূমি বলপূৰ্বক উচ্ছেদ কৰি ছেটেলাইট টাউনশ্বীপ প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব বিচৰা কাৰ্যত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে। তেজ দি হলেও বৰদুৱাৰ বাগানৰ এই সাতামপুৰুষীয়া ভূমি ৰক্ষা কৰিব বুলি চৰকাৰক সকিয়াই দিয়ে।
তাৰোপৰি, এই ভূমি উচ্ছেদৰ পৰা ৰাইজৰ হ'ব পৰা বিপদৰ কথাত তেওঁ উল্লেখ কৰি ৰাইজক সকলো সময়তে সজাগ হৈ থাকিবলৈ কয়। ছেটেলাইট টাউনশ্বীপৰ নামত দুখীয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমি কাঢ়া বিজেপি চৰকাৰে ইতিমধ্যেই লোহাৰঘাট অঞ্চলটোত জিএমডিএৰ মানুহ পঠিয়াই দিয়াত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। চৰকাৰে বৰদুৱাৰ বাগানৰ ৰাইজৰ ভূমি বলপূৰ্বক উচ্ছেদ কৰি আদানী-আম্বানীক গটাই দিব বিচৰা কাৰ্য কোনোপধ্যেই সফল হ'বলৈ নিদিও বুলি ভাষণত উল্লেখ কৰে এই ভুমি পট্টন দাবী সমিতিৰ মুখ্য সমন্বয়ক আদিত্য ৰাভাই। ইপিনে তেওঁ কয়- আমাক দাদাগিৰি কৰি ভূমি নালাগে। চৰকাৰে ভূমি আইনৰ অধীনত আমাক ভূমি দিব লাগিব। ইয়াৰ বাবেই আমি ৰাজপথৰ আন্দোলনেই নহয়,আইনী যুঁজো চলাই যাব বুলি বিজেপি মিত্রজোঁট চৰকাৰলৈ হুংকাৰ । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ' বেক বুলি কৈ আমাৰ জনজাতীয় ভূমিৰ প্ৰতি লোভ লালসা বৃদ্ধি পাইছে বুলি উল্লেখ কৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰিলে ভৱিষ্যতে হ'ব পৰা সকলো বিপৰ্যয়ৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ দোষী হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে। ৰাভা হাছঙ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভাকো সমালোচনা কৰি এগৰাকী চালানী নেতা বুলি কয় লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে আমাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ কাঢ়ি চৰকাৰে বৰদুৱাৰ বাগানত বিলাসী ছেটেলাইট টাউনশ্বীপ প্ৰকল্প স্থাপন কৰিবলৈ ওলোৱাৰ পাছতো টংকেশ্বৰ ৰাভাই নিৰাপদ দূৰত্বৰ পৰাই ৰাইজৰ বিলাই-বিপত্তিৰ চাই থকাটো তেওঁ কিহৰ নেতা বুলি কতাক্ষ কৰে।
চৰকাৰে ৰাইজক উচ্ছেদ কৰি কেৱল ৪৯ টা পৰিয়ালক এক কঠা পাচ লেচাকৈ ভূমি পট্টা দিবলৈ ওলোৱা কাৰ্য এক হঠকাৰী সিদ্ধান্ত বুলি উল্লেখ কৰে।এই সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰিলে ভৱিষ্যতে জংগী আন্দোলন আৰম্ভ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে । ইতিমধ্যেই চৰকাৰে এই অঞ্চলটোত ছেটেলাইট টাউনশ্বীপ প্ৰকল্প স্থাপন কৰিবলৈ বিচৰাৰ বাবে সোমবাৰে ভূমিৰ জৰীপ কৰিবলৈ অহা এটা দলে এই জংগী আন্দোলনৰ কথা জানিব পাৰি লোহাৰঘাট অঞ্চলতে তেওঁলোক থমকি ৰোৱা কথা অঞ্চলটোত প্ৰচাৰিত হয়।
আনফালে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক প্ৰয়োজন হ'লে এই জৰীপ চলাবলৈ অহা লোকক খেদি পঠিওৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সভাই। এই সভাত উমা ৰাভা,ফুকন ৰাভা,ধৰিত্ৰী দাস,ফণীধৰ দাস,মংগাধৰ ৰাভা,শুক্লেশ্বৰ ৰাভা,দুৰ্গেশ্বৰ ৰাভা,দৈমালী ৰাভা,মলিনা চাংমা,জ্যোতিষ ৰাভাকে ধৰি বহুকেইজন লোক উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰদুৱাৰ বাগান অঞ্চলটোত ভূমি কাঢ়া নচলিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। এই ভূমি পট্টন দাবী সমিতিৰ সমন্বয়ক গজেন চন্দ্ৰ ৰাভা, বিষয়ববীয়া পখীৰাজ ৰাভাই ৰাইজৰ হ'ব পৰা সকলো বিপদৰ বাবে সকলোকে একগোট হৈ থাকিবলৈ কয়। সভাপতিৰ আসনৰ পৰা গোবিন্দ ৰাভাই ৰাইজৰ সামূহিক ঐক্য অবিহনে ৰাইজৰ ভূমি চৰকাৰে কাঢ়ি লবলৈ চেষ্টা চলাই যাব বুলি উল্লেখ কৰে। ইতিমধ্যেই বহু সংখ্যক সুবিধাবাদী নেতা,দালালে এই আন্দোলনৰ পৰা ফালৰি কাটি চৰকাৰী পক্ষত চামিল হৈছে। সেই চক্ৰটোকো ৰাইজে ভালদৰে চিনাক্ত কৰাটো প্ৰয়োজন হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে।