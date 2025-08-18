চাবস্ক্ৰাইব কৰক

স্বাধীনতাৰ ৭৯ বছৰ পাছতো দলঙৰ মুখ নেদেখিলে পানবাৰীবাসীয়ে...

স্বাধীনতাৰ ৭৯ বছৰ পাছতো এখন দলঙৰ মুখ নেদেখিলে বাক্সাৰ পানবাৰীবাসীয়ে। দলং নোহোৱাৰ বাবে নৈৰ বুকুৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত কৰিবলগীয়া হৈছে ধনবিল, পানবাৰীৰ ৰাইজে।

new ap web 4 (12)

Capturecccccccccccccccccccccccc

এইয়াই হৈছে বাক্সা জিলাৰ চাপাগুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ নমুনা ।

Capturerrrrr

দলং নোহোৱাৰ বাবে বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে অঞ্চলটোৰ জনতা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিদ্যালয়ত অহা যোৱাৰ অসুবিধা হোৱাৰ লগতে ৰোগী অনা নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নিতৌ সমস্য়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।

Capturertwertw

কিন্তু ইমানৰ পাছতো কাণসাৰ নাই অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ, কাণসাৰ নাই বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৰ। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে শীঘ্ৰে এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। 

