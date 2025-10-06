নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰত বিশ্বৰ শীৰ্ষ পাঁচখন সামুদ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ অন্যতম হৈ পৰিব: সৰ্বানন্দ সোণোৱাল

ডিজিটেল ডেস্কঃ কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দেশৰ তৃতীয় বৃহৎ গেছ কেৰিয়াৰ (ভিএলজিচি) ‘শিবালিক’ক ভাৰতীয় পতাকাৰ অধীনত গ্ৰহণ কৰি ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক পুনৰুত্থানৰ দিশত এক গৰ্বময় মাইলৰ খুঁটি গঢ়ি তুলিছে, যিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সামুদ্ৰিক অমৃতকাল দৃষ্টিভংগী ২০৪৭ক এক নতুন গতি দিব।
বিশাখাপত্তনম বন্দৰত জাহাজখনক স্বাগতম জনাই সোণোৱালে কয় যে, শ্বিপিং কৰ্পৰেচন অৱ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ দ্বাৰা ‘শিবালিক’ৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে ভাৰতৰ জাহাজ পৰিবহণ খণ্ডত ‘আত্মনিৰ্ভৰতা’ৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষমতা আৰু বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যত ভাৰতৰ শক্তি বৃদ্ধিক প্ৰতিফলিত কৰে।
সোণোৱালে লগতে কয়, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বহনকাৰী শিবালিকৰ আগমন ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক পুনৰুত্থানৰ দিশত এক নতুন খোজ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ সামুদ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰতে উজলি উঠিছে।
এই পদক্ষেপে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিক বিকশিত ভাৰতলৈকে যাত্ৰা কৰিবলৈ এক শক্তিশালী, স্বনিৰ্ভৰশীল আৰু বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতামূলক জাহাজ পৰিবহণ খণ্ডৰ প্ৰতি ভাৰতৰ অঙ্গীকাৰক পুনৰ দৃঢ় কৰিছে।
৮২,০০০ চিবিএম ভিএলজিচি শিবালিক, হিমালয়ৰ ৰেঞ্জৰ নাম অনুসৰি নামকৰণ কৰা হৈছে। দক্ষিণ কোৰিয়াত নিৰ্মিত এই ২২৫ মিটাৰ দীঘলীয়া কেৰিয়াৰে সামুদ্ৰিক ইঞ্জিনীয়াৰিঙৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অগ্ৰগতি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, য’ত পৃথক টেংকি, উন্নত তাপমাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বিশ্বব্যাপী নিৰাপত্তা আৰু দক্ষতা মানৰ সৈতে সামঞ্জস্য আছে।
তেওঁ আৰু কয়, জাহাজখনৰ ভাৰতীয় পতাকাৰ তলত আগমনৰ অপৰিসীম কৌশলগত গুৰুত্ব আছে কাৰণ ই ভাৰতৰ আৰৱী উপসাগৰীয় সংযোগক শক্তিশালী কৰিব আৰু ৰাষ্ট্ৰলৈ নিৰাপদ, দক্ষ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য এলপিজি পৰিবহণ নিশ্চিত কৰিব।
শিবালিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তি কাৰ্গ'ৰ বাবে বিদেশী কেৰিয়াৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিব। সোণোৱালে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতে ২০৪৭লৈকে বিশ্বৰ শীৰ্ষ পাঁচখন সামুদ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ অন্যতম হোৱাৰ দিশে দৃঢ়ভাৱে অগ্ৰসৰ হৈছে।
আমি ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক খণ্ডৰ বাবে সোণালী যুগত অৱস্থান কৰিছোঁ। নীতিগত সংস্কাৰৰ পৰা আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণলৈকে, এতিয়া সামুদ্ৰিক খণ্ডত অভূতপূৰ্ব ৰূপান্তৰ হৈছে। ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক পুনৰ্জাগৰণ ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে বুলিও সোণোৱালে উল্লেখ কৰে।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে এই মাইলৰ খুঁটিয়ে চৰকাৰৰ বৃহত্তৰ সামুদ্ৰিক সম্প্ৰসাৰণ ত্বৰান্বিত কৰিব। এই পদক্ষেপে বিদেশী মুদ্ৰাৰ ৩৫০ বিলিয়ন ডলাৰ সঞ্চয় কৰিব- সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিশ্চিতভাৱে কৈছে।
এই উদ্যোগসমূহে কেৱল ভাৰতৰ শক্তি নিৰাপত্তা আৰু সামুদ্ৰিক ক্ষমতাক পুনৰ দৃঢ় কৰিব, ঘৰুৱা জাহাজ নিৰ্মাণ, মেৰামতি আৰু সহায়ক শিল্পক উন্নীত কৰিব।
সোণোৱালে কয় যে, সামুদ্ৰিক আৰু জাহাজ নিৰ্মাণ খণ্ডৰ বাবে ৬৯,৭২৫ কোটি টকাৰ ব্যাপক প্যাকেজে জাহাজ নিৰ্মাণ, আধুনিকীকৰণ আৰু প্ৰতিযোগিতাক ত্বৰান্বিত কৰিব। আমি খৰচৰ অসুবিধাসমূহ সংশোধন কৰিছোঁ, বিশ্বমানৰ ক্লাষ্টাৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ, আৰু বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ক শক্তি দিবলৈ সেউজ পৰিৱৰ্তনক ত্বৰান্বিত কৰিছোঁ বুলিও উল্লেখ সোণোৱালে উল্লেখ কৰে।