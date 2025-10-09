চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা Dibrugarh

ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত আক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ

ডিব্ৰুগড়ক লৈ আমি যথেষ্ট 'ছিৰিয়াচ' আৰু যেতিয়াই বান-খহনীয়া সমস্যাই দেখা দিছে মই তাৎক্ষণিকভাৱে উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি তদাৰক কৰিছো, ডিব্ৰুগড় নগৰক খহনীয়ামুক্ত কৰিবলৈ দুবছৰত প্ৰায় ৩৭৫ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প হাতত লৈছো...

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
WhatsApp Image 2025-10-09 at 7.13.34 PM

ডিজিটেল সংবাদ,ডিব্ৰুগড়ঃ  জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই আজি ডিব্ৰুগড় নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা জগাৰ্ছ পাৰ্কৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ খহনীয়াত আক্ৰান্ত অংশ পৰিদৰ্শন কৰি বিভাগীয়ভাৱে চলাই থকা জৰুৰীকালীন কামসমূহৰ বুজ লয় ।

WhatsApp Image 2025-10-09 at 5.24.42 PM (2)

 উল্লেখ্য যে তিনি দিন পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ এই অংশত ব্ৰহ্মপুত্ৰই খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰে আৰু পূৰ্বে কেতিয়াও খহনীয়া নোহোৱা এই অংশত থকা এখন ৰিটেইনিং ৱাল খহি যায়। জলসম্পদ বিভাগে জৰুৰীকালীনভাৱে এই অংশত প্ৰতিৰোধী কাম অব্যাহত ৰাখিছে।

WhatsApp Image 2025-10-09 at 5.24.43 PM (2)

আজি মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ সৈতে এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰি জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমস্যাৰ বুজ লয় । এই অংশটো সম্পূৰ্ণ বিপদমুক্ত কৰিবলৈ জলসম্পদ বিভাগে সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰি আছে বুলি উপস্থিত সাংবাদিকসকলৰ আগত মন্তব্য ৰাখি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ।

 সাংবাদিকসকলৰ আগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয় যে বিভাগৰ হাতত ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিৰোধী কাম কৰিব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত সামগ্ৰী মজুত আছে। ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰায় সকলো স্থানতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বান-খহনীয়া প্ৰতিৰোধী কাম চলি আছে।

WhatsApp Image 2025-10-09 at 5.24.42 PM

বিগত দুবছৰত প্ৰায় ৩৭৫ কোটি টকা ডিব্ৰুগড় চহৰখনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দিয়া হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয়, "ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখন যথেষ্ট খৰস্ৰোতা নদী আৰু ইয়াক ১০০ শতাংশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো অলপ জটিল যদিও আমি যিমান পাৰোঁ শক্তিশালীভাৱে কামসমূহ সম্পাদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু আমি এইক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সফলো হৈছোঁ।" লগতে ডিব্ৰুগড়বাসীক শংকিত নহ'বলৈও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনায় ।

খহনীয়া ডিব্ৰুগড়