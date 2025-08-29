চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

সীমান্তত নগাৰ আগ্ৰাসনঃ মেৰাপানীত দল-সংগঠনৰ ৩ ঘন্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট

নগাৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হল গোলাঘাটৰ বিভিন্ন দল সংগঠন।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
ghghgth

ডিজিটেল সংবাদ, মেৰাপানীঃ এইবাৰ নগাৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হল গোলাঘাটৰ বিভিন্ন দল সংগঠন। নগা ভিলেইজ কাউঞ্চিলে মেৰাপানী সীমান্তত অসমীয়া লোকলৈ নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত ফৰমান জাৰি কৰাৰ পাছতে নগাৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে সীমান্তবাসী অসমীয়া। এই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে কেইবাটাও দল-সংগঠনে মেৰাপানীত ৩ ঘন্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে।  

উল্লেখযোগ্য যে, বাৰে বাৰে সীমান্তত অসমৰ মাটিত শেনচকু দি আহিছে নগাই। সীমান্তবাসীক অসমীয়াক ভয় ভাবুকিৰে নগাই চলাই আহিছে উৎপীড়ণ । শেহতীয়াকৈ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত ১১ খনকৈ নগা ভিলেইজ কাউঞ্চিলে চুবুৰীয়া অসমীয়ালোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি জাননী জাৰী কৰাৰ পাছতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, বীৰ লাচিত সেনা, চুতীয়া জাতি ছাত্ৰ সন্থা, কৃষক মুক্তি, নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, অসম যুৱ পৰিষদকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন।

শুকুৰবাৰে বিভিন্ন শ্ল'গান, প্ৰতিবাদেৰে দল সংগঠন আৰু ৰাইজে ধৰ্মঘটস্থলী উত্তাল কৰি তোলে। অসমৰ সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান, অসমত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা, নাগালেণ্ডে দখল কৰা অসম ভূমি উদ্ধাৰ কৰা, অসমীয়া লোকক নাগালেণ্ডে বাৰে বাৰে দি অহা ভাবুকি প্ৰতিহৃত কৰাৰ তীব্ৰ দাবী তোলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। কেউটা সংগঠনে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰেই বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে। 

মেৰাপানী