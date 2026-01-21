চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা ৰাষ্ট্ৰীয়

উত্তৰ-পূবৰ তিনিখনকৈ ৰাজ্যৰ আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ শুভেচ্ছা

এই তিনিখন ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেদ্ৰ মোডীয়ে তিনিখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
1

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি উত্তৰ-পূবৰ তিনিখন ৰাজ্য মেঘালয়,মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস।  ৯৭২ চনৰ ২১ জানুৱাৰীত 'উত্তৰ-পূব পুনৰ্গঠন আইন, ১৯৭১ ৰ অধীনত এই তিনিওখন ৰাজ্যই পূৰ্ণকালীন ৰাজ্য হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। এই তিনিখন ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেদ্ৰ মোডীয়ে তিনিখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে।

WhatsApp Image 2026-01-21 at 3.54.50 PM

উল্লেখ্য যে- প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে যে, ভাৰতৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাত এই তিনিখন ৰাজ্যৰ অৱদান অনন্য। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে চহকী এই ৰাজ্যকেইখনে অনাগত দিনত প্ৰগতিৰ নতুন শিখৰ স্পৰ্শ কৰক। লগতে কয় যে-  এই তিনিখন ৰাজ্যই বিভিন্ন খণ্ডত অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন সাক্ষী হৈছে। ইপিনে জনসাধাৰণে ভাৰতৰ উন্নয়ন যাত্ৰাক আগুৱাই লৈ গৈছে।

নৰেন্দ্ৰ মোডী