জি এম চি এইচত মুকলি হ'ল মেগা হেল্থ কেম্প

গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হৃদয় বক্ষ আৰু স্নায়ুবিজ্ঞান কেন্দ্ৰত বিনামুলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়। একেলগে ১৬ টা বিভাগ থাকিব স্বাস্থ্য শিবিৰত

  • জি এম চি এইচৰ CN কেন্দ্ৰত বিনামুলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত
  • একেলগে ১৬ টা বিভাগ থাকিব স্বাস্থ্য শিবিৰত
  • আজি বিনামুলীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে শতাধিক লোকে
  • মাহত প্ৰতি শনি-দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব স্বাস্থ্য শিবিৰ

জিএমচিএইচ