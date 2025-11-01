জি এম চি এইচত মুকলি হ'ল মেগা হেল্থ কেম্প

&quot; \u099c\u09bf \u098f\u09ae \u099a\u09bf \u098f\u0987\u099a\u09f0 CN \u0995\u09c7\u09a8\u09cd\u09a6\u09cd\u09f0\u09a4 \u09ac\u09bf\u09a8\u09be\u09ae\u09c1\u09b2\u09c0\u09df\u09be \u09b8\u09cd\u09ac\u09be\u09b8\u09cd\u09a5\u09cd\u09af \u09b6\u09bf\u09ac\u09bf\u09f0 \u0985\u09a8\u09c1\u09b7\u09cd\u09a0\u09bf\u09a4 \u098f\u0995\u09c7\u09b2\u0997\u09c7 \u09e7\u09ec \u099f\u09be \u09ac\u09bf\u09ad\u09be\u0997 \u09a5\u09be\u0995\u09bf\u09ac \u09b8\u09cd\u09ac\u09be\u09b8\u09cd\u09a5\u09cd\u09af \u09b6\u09bf\u09ac\u09bf\u09f0\u09a4 \u0986\u099c\u09bf \u09ac\u09bf\u09a8\u09be\u09ae\u09c1\u09b2\u09c0\u09df\u09be\u0995\u09c8 \u09b8\u09cd\u09ac\u09be\u09b8\u09cd\u09a5\u09cd\u09af \u09aa\u09f0\u09c0\u0995\u09cd\u09b7\u09be \u0995\u09f0\u09c7 \u09b6\u09a4\u09be\u09a7\u09bf\u0995 \u09b2\u09cb\u0995\u09c7 \u09ae\u09be\u09b9\u09a4 \u09aa\u09cd\u09f0\u09a4\u09bf \u09b6\u09a8\u09bf-\u09a6\u09c7\u0993\u09ac\u09be\u09f0\u09c7 \u0985\u09a8\u09c1\u09b7\u09cd\u09a0\u09bf\u09a4 \u09b9&amp;#x27;\u09ac \u09b8\u09cd\u09ac\u09be\u09b8\u09cd\u09a5\u09cd\u09af \u09b6\u09bf\u09ac\u09bf\u09f0 &quot;