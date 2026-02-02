চাবস্ক্ৰাইব কৰক

নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ বাসভৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক

নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ বাসভৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত আছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্রীয় সভাপতি নীতিন নবীশ।

  • নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ বাসভৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
  • বৈঠকত উপস্থিত আছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্রীয় সভাপতি নীতিন নবীশ
  • বিজেপিৰ ৰাষ্ট্রীয় সম্পাদক বি এল সন্তোষো উপস্থিত আছে বৈঠকত
  • এই বৈঠকত আছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, পবিত্র মাৰ্ঘেৰিটা
  • লগতে উপস্থিত আছে বিজেপিৰ লোকসভা, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকল
  • অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত এই বিশেষ বৈঠক
  • উপস্থিত অসমৰ দায়িত্বত থকা বিজেপিৰ কেন্দ্রীয় প্রভাৰী হৰিশ দ্বিবেদী
  • লগতে উপস্থিত আছে নিৰ্বাচনী প্রভাৰী বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাও 
