মাজবাট আৰক্ষী আৰু ২৩ নম্বৰ এছ এছ বিৰ যৌথ অভিযান

মাজবাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নিজৰাৰ চুদেমপুৰী  গাঁৱৰ পৰা জব্দ গাঞ্জ।

  • মাজবাট আৰক্ষীৰ সফলতা

  • মাজবাট আৰক্ষী আৰু ২৩ নম্বৰ এছ এছ বিৰ যৌথ অভিযানত ১১০ কিঃগ্ৰাঃ নিষিদ্ধ গাঞ্জা জব্দ

  • গাঞ্জা ব্যৱসায়িকো আটক কৰে আৰক্ষীয়ে 

  • গাঞ্জাখিনিৰ আন্তঃৰাজ্যিক বজাৰ মূল্য ১১ লাখ টকা

  • মাজবাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নিজৰাৰ চুদেমপুৰী  গাঁৱৰ পৰা জব্দ গাঞ্জাখিনি

  • আটকধীন লোকজনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা  গাঞ্জা আনি থকা অৱস্থাত গাঞ্জাসহ আটক কৰে আৰক্ষী আৰু এছ এছ বিৰ জোৱানে

  • আৰক্ষীয়ে আটক কৰা গাঞ্জা ব্যৱসায়ীজন মাজবাট থানাৰ অন্তৰ্গত নিজৰাৰ গুজেন পুৰি গাঁৱৰ থাজিম বসুমতাৰী বুলি জানিব দিয়ে

  • ঘটনা সন্দর্ভত মাজবাট আৰক্ষীয়ে 62 /25 নম্বৰত  গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত
     
মাজবাট