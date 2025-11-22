মাজবাট আৰক্ষী আৰু ২৩ নম্বৰ এছ এছ বিৰ যৌথ অভিযান

New Update
- মাজবাট আৰক্ষীৰ সফলতা
- মাজবাট আৰক্ষী আৰু ২৩ নম্বৰ এছ এছ বিৰ যৌথ অভিযানত ১১০ কিঃগ্ৰাঃ নিষিদ্ধ গাঞ্জা জব্দ
- গাঞ্জা ব্যৱসায়িকো আটক কৰে আৰক্ষীয়ে
- গাঞ্জাখিনিৰ আন্তঃৰাজ্যিক বজাৰ মূল্য ১১ লাখ টকা
- মাজবাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নিজৰাৰ চুদেমপুৰী গাঁৱৰ পৰা জব্দ গাঞ্জাখিনি
- আটকধীন লোকজনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা গাঞ্জা আনি থকা অৱস্থাত গাঞ্জাসহ আটক কৰে আৰক্ষী আৰু এছ এছ বিৰ জোৱানে
- আৰক্ষীয়ে আটক কৰা গাঞ্জা ব্যৱসায়ীজন মাজবাট থানাৰ অন্তৰ্গত নিজৰাৰ গুজেন পুৰি গাঁৱৰ থাজিম বসুমতাৰী বুলি জানিব দিয়ে
- ঘটনা সন্দর্ভত মাজবাট আৰক্ষীয়ে 62 /25 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত