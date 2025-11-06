আমেৰিকাত মীৰা নায়াৰৰ পুত্ৰ মামদানীৰ যাদু...

ডিজিটেল ডেস্ক : আমেৰিকাৰ এগৰাকীৰ মেয়ৰক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি চৰ্চা চলিছে । সেই গৰাকীৰ মেয়ৰ হৈছে নিউয়ৰ্কৰ চহৰ নবনিৰ্বাচিত মেয়ৰ ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ জহৰান মামদানী । উল্লেখ্য যে, ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা মীৰা নায়াৰ আৰু মহম্মদ মামদানী পুত্ৰ হৈছে জহৰান মামদানী ।
উল্লেখ্য যে, যেতিয়াই নিউয়ৰ্ক চহৰৰ মেয়ৰ হিচাপে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছিল তেতিয়া জয়ৰ কোনা সম্ভাৱনাই নাছিল । মাত্ৰ ১ শতাংশ জয়ৰ সম্ভাৱনা আছিল বুলি প্ৰকাশ পাইছিল । কিন্তু ১ শতাংশৰ পৰা ১০০ শতাংশলৈ কেনেকৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিল সেয়া শুনিলে আচৰিত হ’ব ।
শূণ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মামদানীয়ে বিজয়ী হোৱালৈকে অৱদান আছে সামাজিক মাধ্যম আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড্ৰ ট্ৰাম্প । ক্ৰমান্বয়ে মেয়ৰ পদৰ বাবে জনপ্ৰিয় হৈ পৰা মামদানীক টাৰ্গেট কৰি ট্ৰাম্পে কৈছিল – ‘মামদানী কমিউনিষ্ট । আমেৰিকাত কমিউনিষ্ট নিবিচাৰো ।‘ এক প্ৰকাৰ মামদানীক পাগল আখ্যা দি ট্ৰাম্পে নিউয়ৰ্ক চহৰবাসীক সাৱধান কৰি দিছিল যে, যদি কমিউনিষ্ট মামদানী নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে তেতিয়া মই নিউয়ৰ্কৰ উন্নয়নৰ পুঁজি আৱন্টন বন্ধ কৰি দিম ।
আনহাতে মামদানীয়ে, নিউয়ৰ্ক চহৰত থকা বিলিয়নাৰৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰা আৰু সৰ্বসাধাৰণক কৰৰ পৰা কিছু সকাহ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । সেই কৰৰ কথা কেতিয়াও পূৰ্বৰ নেতাসকলে কবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাছিল । কিন্তু মামদানীৰ কথাৰ পাছতে বিলিয়নাৰ সকলে বৃহত পৰিমাণৰ ধন খৰচ কৰিছিল মামদানীৰ প্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে । বিলিয়নাৰ সকলে মামদানীৰ বিৰুদ্ধে লাখ লাখ ডলাৰ খৰচ কৰিও মেয়ৰ হিচাপে নিৰ্বাচনিত হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে ।
যদি নিউয়ৰ্ক চহৰৰ জনগাঁথনিলৈ যদি চাওঁ তেতিয়া হ’লে, এচিয়া মহাদেশৰ ৩০ শতাংশ, আফ্ৰিকাৰ ১০ শতাংশ, মূল আমেৰিকাৰ ৩০ শতাংশ নাগৰিক থাকে বিশ্বৰ আগশাৰী চহৰখনত ।