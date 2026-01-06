প্ৰতীক বৰদলৈ নে ৰাহুল চেত্ৰীঃ মাৰ্ঘেৰিটাত কোন হ'ব বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী ?

ডিজিটেল সংবাদ, মাৰ্ঘেৰিটাঃ আগন্তুক ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহ। মাৰ্ঘেৰিটাত সোমবাৰে এক দলীয় কৰ্মী সভাত উপস্থিত হয় ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ ইণ্ডিয়া ক্লাৱত ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মী সকলৰ সৈতে আলাপ আলোচনাত মিলিত হয় বিধায়ক গৰাকী।
এই সভাত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে তীব্ৰ ভাষাৰে কটাক্ষ কৰিলে বৰ্তমানৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাষ্কৰ শৰ্মাক। মাৰ্ঘেৰিটাত ৰাইজৰ দলৰ হৈ এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হব ৰাহুল চেত্ৰী। ৰাহুল চেত্ৰীয়ে নিৰ্বাচন খেলাটো প্ৰায় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে বিধায়ক গগৈক পোনপটীয়া প্ৰশ্ন কৰা হয় যে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ তথা মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পুত্ৰ প্ৰতীক বৰদলৈয়ে মাৰ্ঘেৰিটাত কংগ্ৰেছৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে এইয়া কংগ্ৰেছৰ লগত আলোচনা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে।
অখিল গগৈৰ মতে, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ কোনটো দলে কিমান আসন লাভ কৰিব সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, মুঠতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক পৰাজিত কৰিবই লাগিব । বিৰোধী ঐকমঞ্চত থকা প্ৰতিটো দলৰ এইটোৱেই একমাত্ৰ লক্ষ্য বুলি উল্লেখ কৰে।
ৰাইজৰ দলৰ এই সভাত প্ৰায় দুই শতাধিক লোকে ৰাইজৰ দলৰ নিতি আৰ্দশক বিশ্বাস কৰি আনুষ্ঠানিক ভাৱে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰে। অন্যহাতে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা দলৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক ৰাহুল চেত্ৰীয়ে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে অকমণ্য বিধায়ক আখ্যা দিয়াৰ লগতে বিগত ১০ বছৰে মাৰ্ঘেৰিটাৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন ক্ষেত্ৰত শূন্য কৰ্মফল বুলি উল্লেখ কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনত এক ন উদ্যামেৰে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কৰ্মসম্পাদন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। পিছে, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰক ৰেগিং তথা মাৰধৰ কৰাৰ অপৰাধ ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ব লগা হোৱাৰ ৰাহুল চেত্ৰীক অগান্তক নিৰ্বাচনত ৰাইজে কি দৰে আদৰি লয় সেইয়া লক্ষণীয় হ'ব।
ইফালে, এই সভাত ৰাহুল চেত্ৰীক মাৰ্ঘেৰিটাত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা কাৰ্য্যই কংগ্ৰেছ শিবিৰত সমগ্ৰ বিষয়টো কিদৰে বিবেচনা কৰে সেইয়া এইমূহুত্বলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। যিহেতু কংগ্ৰেছৰ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈত পুত্ৰ প্ৰতিকক মাৰ্ঘেৰিটাত ৰাজ অভিষেক কৰাৰ মন নগাঁওৰ সাংসদ গৰাকীৰ। এইক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ আসনখন যে এৰি দিব সেইয়া সম্ভৱ নহয় বুলি ৰাজনৈতিক ভূ ৰখা মহলত চৰ্চা হৈছে।