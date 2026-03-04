চাবস্ক্ৰাইব কৰক

আজি বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক

আজি বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক।

  • আজি বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
  • ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক
  • সাংগঠনিক বৈঠকৰ পাছত বিয়লি ৩ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি বৈঠক 
  • লগতে বিয়লি ৪ বজাত হ'ব NDAৰ বিধায়িনী দলৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
  • UPPLকো NDAৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকলৈ আমন্ত্রণ বিজেপিৰ 
  • সন্ধিয়া ৬ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
  • নিশা ৯ বজাত হ'ব ৰাজ্যিক নির্বাচন সমিতিৰ বৈঠক
  • নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে অগপৰ সৈতে হ'ব বিশেষ আলোচনা
গুৱাহাটী