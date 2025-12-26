প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ড° মনমোহন সিঙৰ অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিবঃ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

ডিজিটেল ডেস্কঃ ২০২৪ চনৰ ২৬ ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ড° মনমোহন সিঙৰ দেহাৱসান ঘটিছিল। যিজন নেতা কেতিয়াও লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা নাছিল,তথাপিও ১০ বছৰ ধৰি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ নেতৃত্ব দিছিল। আজিৰ দিনটোতেই সেই প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ড° মনমোহন সিঙৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী।
প্ৰণিধানযোগ্য যে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ড° মনমোহন সিঙৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোষ্টটোত লিখিছে যে- দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ড° মনমোহন সিঙক তেখেতৰ প্ৰথম পুণ্যতিথিত গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছো। তেখেতৰ অনবদ্য অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব।
১৯৩২ চনৰ ২৬ ছেপ্টেম্বৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল ড° মনমোহন সিঙে। এগৰাকী অৰ্থনীতিবিদ হোৱাৰ উপৰি মনমোহন সিঙে ১৯৮২-১৯৮৫ চনলৈ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। লগতে তেওঁ ২০০৪-২০১৪ বৰ্ষলৈ কাৰ্যকালত ভাৰতৰ ১৩ সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ৷ আনকি জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ পিছত আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময় ধৰি তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিল।