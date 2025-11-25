অপৰাধ-অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ মানকাচৰ প্ৰশাসন

ডিজিটেল সংবাদ,মানকাচৰঃ দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ জিলা আৰক্ষীয়ে মানকাচৰৰ হাজিৰহাটত এক সজাগতা সভাৰ জৰিয়তে বাল্য বিবাহ, ড্ৰাগছ, শিশু শ্ৰমিক, যান-বাহন আইন আৰু চাইবাৰ অপৰাধ সম্পৰ্কে ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সজাগ কৰিবলৈ এক সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰে।
উল্লেখ্য যে এই সজাগতা সভাত জিলা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক সিংহৰাম মিলি মুখ্য অতিথি হিচাপে বৰ্তমান সমাজত চলি থকা ৫ টা অপৰাধ আৰু অপৰাধ কৰিলে কি শাস্তি হয় সেই সম্পৰ্কে উপস্থিত ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অৱগত কৰে।
তাৰোপৰি ড্ৰাগছৰ লগতে বিভিন্ন অপৰাধ দমনৰ কৰি অপৰাধমুক্ত জিলা গঠনৰ বাবে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকে এই কাৰ্য্যসূচী হাতত লৈছে।