ধানৰ উৎপাদন বৃদ্ধিঃ মাজুলীৰ কৃষকৰ মুখত বিৰিঙিছে হাঁহি...

ডিজিটেল সংবাদ, মাজুলীঃ  মাজুলীৰ কৃষকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে। সোণোৱালী পথাৰত ভীষন ব্যস্ত প্ৰতিগৰাকী মাজুলীয়াল। মনবোৰ ভৰিছে সুখানুভুতিৰে। বানৰ প্ৰকোপ নাই এইবাৰ, যাৰবাবে  দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে ধানৰ উৎপাদন।  মাজুলী বাওধানৰ সমান্তৰালকৈ শালি ধানৰ উৎপাদন বৃদ্ধি ।  

fe64ea8a-912e-49be-a8bb-ffd6ee62f825

প্ৰতি বছৰে প্ৰলয়ংকাৰী বানে তচনচ কৰে মাজুলী কৃষকৰ সপোন । শইচ সম্ভৱা শাওনৰ পথাৰত বালিৰ দ'ম দেখিবলৈ পোৱা যায় । কিন্তু চবি সলনি হৈছে এতিয়া সেউজীয়া শাওনৰ পথাৰ এতিয়া সোনালী হৈছে। মাজুলীত ৯৫ % কৃষিজীৱি । 

1d5c79a8-b13e-4cb1-b52a-df88e040e3b3

মাজুলীৰ মথাউৰী ভিতৰৰ অঞ্চলসমূহত বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত ধানধেতি ভাল হৈছে।   মাজুলীৰ লখিমী পথাৰ, বোকাজান পথাৰত খহলী পথাৰ, আদি পথাৰৰ দৃশ্য এয়া ।  একেলগে ধান দাইছে গাৱৰ সকলো মহিলাই। 
আঘোনমাহত অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এখন চিনাকী ছবি দেখা গল মাজুলীত ।

4362a7c7-03d6-4117-91c4-4325f8da88b7

পথাৰত ব্যস্ত গাওঁবাসী  এহাতে কাছি আনহাতে  বাঁওধানৰ মুঠি লৈ বিহুৰ তালে তালে  গান গায় ধান দাইছে এইসকল দাৱনীয়ে।  বিগত বৰ্ষত মাজুলীৰ কৃষকে ২৬০ মেট্ৰিক টন বাওধান হাৰিয়ানালৈ ৰপ্তানি কৰিছে।  চলিত বৰ্ষত এই পৰিমাণ দুগুণ বৃদ্ধি পাব।        

7c8cac24-32ce-43fb-867d-c788b5ecad9a

আনহাতে মাজুলীৰ ৩৪ টা চৰ-চাপৰিত মাজুলীৰ একাংশ কৃষক ব্যস্ত মাটি মাহ মগুমাহ সৰিয়হ তিল আলু আদি ৰবি শস্য উৎপাদনত। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ই পেলাই যোৱা পলসুৱা মাটিত লহপহকৈ বাঢ়িছে । 

