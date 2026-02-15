জামুগুৰিহাটত মহা শিৱৰাত্ৰিৰ আয়োজন

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট : ৰাজ্য প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ জামুগুৰিহাটতো মহা শিৱৰাত্ৰিৰ ব্যাপক আয়োজন দেখা গৈছে ৷ দেওবাৰে পুৱাৰে পৰাই মহা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মন্দিৰ প্ৰাংগনত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
জামুগুৰিহাটৰ চৈবাৰীৰ বাবা নাগেশ্বৰ মন্দিৰ আৰু ঐতিহাসিক নাগশংকৰ মন্দিৰতো আজি পুৱাৰে পৰাই মহা শিৱৰাত্ৰিৰ আয়োজন দেখা গৈছে ৷ দুয়োটা মন্দিৰৰ চৌহদত লোকে লোকৰন্য হৈ পৰিছে ৷ মহাদেৱৰ আৰধনাত মুখৰিত হৈ পৰিছে শিৱ মন্দিৰৰ চৌহদ।
মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈকে পুৱাৰে পৰা অগনন ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । আজি পুৱাৰে পৰা প্ৰসাদ ধূপ ,বন্তি, নৈবেদ্য আদিৰে সৈতে পূঁজা অৰ্চনা কৰিবলৈ বৃহত্তৰ জামুগুৰিহাট অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ৷