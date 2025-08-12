লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মৃত মাতৃক অপমান, শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল

ডিজিটেল সংবাদ, শিৱসাগৰঃ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু তেওঁৰ স্বৰ্গীয় মাতৃক সামাজিক মাধ্যমত সন্মান হানিকৰ, অশ্লীল আৰু অসামাজিক কথাৰে অপমানিত কৰাৰ বাবে মঙলবাৰে শিৱসাগৰ জিলা জাতীয় যুৱ শক্তিয়ে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে।
উল্লেখযোগ্য যে, বৈদ্যুতিন মাধ্যমত প্ৰচাৰিত এক বাতৰি সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত গোলাঘাট জিলাৰ কমাৰবন্ধা কমাৰচুকৰ মনোজ বৰা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে অজাপৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ লগতে তেওঁ মৃত মাতৃক লৈ আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল। অশ্লীল-অসংযত এই মন্তব্য ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰাৰ ফলত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু তেওঁৰ মাতৃৰ সন্মান হানি হোৱা বুলি কন্দৰ্প নেওগ আৰু পিয়াউল হুছেইনে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰি মনোজ বৰা নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে।