লোককল্যাণ দিৱস পালনঃ ৬৯ গৰাকী কৰ্মচাৰীক লোকসেৱা আৰু কৰ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান...

ডিজিটেল ডেস্কঃ লোকপ্ৰীয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ ৭৫ সংখ্যক মৃত্যু তিথি উপলক্ষে আজি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উদ্যোগত নৱগ্ৰহৰ শান্তিস্থলত লোক কল্যাণ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আৰু গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্য আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেণ শৰণীয়াই পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। তাৰোপৰি অনুষ্ঠিত হয় এক সৰ্ব ধৰ্মীয় সভাৰো।

আনহাতে অসম চৰকাৰে লোক কল্যাণ দিৱস উপলক্ষত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ আদৰ্শ নিষ্ঠা সহকাৰে অনুসৰণ কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি অসম চৰকাৰে কৰ্মশ্ৰী আৰু লোক সেৱা বঁটা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ এক অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰে। এই অনুষ্ঠানতো মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস। তাৰোপৰি উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়া।

নৱগ্ৰহৰ শান্তিস্থলৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে কয় যে, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ দিনা মই অসম চৰকাৰ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ হৈ তেখেতৰ পৰম আত্মাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাইছো। নিশ্চতভাৱে ঈশ্বৰে তেওঁক বৈকুণ্ঠতে ৰাখিছে। এইগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ বাবেই হয়তো আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি থিয় দিব পাৰিছো। কাৰণ গ্ৰুপিং ব্যৱস্থাৰ যদি তেওঁ বিৰুদ্ধাচাৰণ নকৰিলেহেতেন, মই হয়তো অসমীয়াত আপোনালোকৰ সন্মুখত কথা ক’বলৈ নোৱাৰিলোহেতেনে। তেওঁ গ্ৰুপিং ব্যৱস্থাৰ বিৰোধিতা নকৰিলে আমি হয়তো পাকিস্তানৰ বাসিন্দা হলো হয়।

তেওঁ আৰু কয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমীয়া ভাষা, কৃষ্টিক আগুৱাই দিছিল আৰু ইয়াৰ সংবৰ্ধন আৰু সংৰক্ষণৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰুপিং ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধিতা কৰি গোপীনাথ বৰদলৈয়ে এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল। গতিকে মই ভাবো অসমীয়া জাতিয়ে অসমীয়া ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেনেদৰে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক মনত ৰাখিছো তেনেকৈয়ে গোপীনাথ বৰদলৈকো আমি প্ৰতিগৰাকীয়ে মনত ৰখা উচিত।

তেওঁ আৰু কয়, মই ভাবো আজিৰ মৃত্যু তিথিৰ দিনা অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে নিজৰ ঘৰত তেওঁৰ বিষয়ে অপলহলেও আলোচনা কৰিব লাগে। গোপীনাথ বৰদলৈদেৱৰ অৰহিণাৰ বাবেই যে আমি আজি অসমীয়া হৈ থাকিবলৈ পাৰিছো, আমি ভাৰতীয় হ’ব পাৰিছো, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি হিচাপে পৰিচিত হ’ব পাৰিছো এইবোৰ কথা নতুন চামক আমি শিকোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে।

On the 75th Punyatithi of Bharat Ratna Lokpriya Gopinath Bordoloi, we remember a soul whose life was a silent shield for Assam.



His ideals still echo in our identity, our unity, and our pride.



Offered heartfelt tributes at his Samadhi in Navagraha, Guwahati, on behalf of the… pic.twitter.com/fFgcFOiuSd