অসমত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী...

- আজি দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে অসমলৈ প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোডী
- উদ্বোধন কৰিব বিমান বন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেল
- বিয়লি ৪.১৫ বজালৈ পৰিদৰ্শন কৰিব নতুন টাৰ্মিনেল
- বিয়লি ৪.১৫ বজাত এখন জনসভাক সম্বোধন কৰিব
- বিয়লি ৪.৫৫ বজাত বাজপেয়ী ভৱন অভিমুখে ৰাওনা হ’ব প্রধানমন্ত্রী
- বিয়লি ৫.১৫ বজাত বাজপেয়ী ভৱনত উপস্থিত হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী
- বাজপেয়ী ভৱনত দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব প্রধানমন্ত্রীয়ে
- প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোডীৰ আগমনক লৈ দিয়া হৈছে পথ নিৰ্দেশনা
- বিশেষ পথ নিৰ্দেশনা নাথাকিলেও কিছু কিছু পথ এৰাই চলাৰ আহ্বান
- পাণবজাৰ, ফাঁচীবজাৰত যান–জঁটৰ প্রতি লক্ষ্য ৰাখি উক্ত পথ এৰি চলাৰ আহ্বান
- মহানগৰীত নিষিদ্ধ গধুৰ বাহনৰ চলাচল
- বিমান বন্দৰতে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনা
- বিমান যাত্রীসকলক সোনকালে আহিবলৈ অনুৰোধ
- River Frontৰ পথ এৰাই চলাৰ আহ্বান
- লখৰা, বৰগাঁও অঞ্চলৰ পথ এৰি চলিবলৈ আহ্বান জনসাধাৰণক
- বিমান বন্দৰৰ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত অংশগ্রহণকাৰীক পানী বটল, ডাঙৰ বেগ নানিবলৈ আহ্বান
- পেণ্ডেলতে থাকিব খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা
- বিমান বন্দৰৰ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত গড়লৰ দিশৰ পৰা অহা বাহনত ২য় ৰটাৰী পইণ্টত বাহন ৰখাব লাগিব
- পুৰণি টাৰ্মিনেল দিশৰ পৰা অহা বাহন SOS Villageত ২ ঘণ্টা পূৰ্বেই ৰখাই দিয়া হ’ব
- একমাত্র Pass থকা বাহনহে পুৰণা টাৰ্মিনেল দিশৰ পৰা আহিবলৈ পাৰিব
- Dec 20, 2025 15:07 IST
বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী...
বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী। বিমান বন্দৰত অৱতৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিশেষ বিমান।