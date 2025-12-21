LIVE UPDATES: অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী...

ডিজিটেল ডেস্কঃ অসমত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ দ্বিতীয়টো দিন। আজিৰ দিনটোতো বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে অসমলৈ অহা প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে গুৱাহাটীৰ নৌ পৰিবহণ টার্মিনেলত চৰাইদেউ জাহাজত ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকী মেধাৱী শিক্ষার্থীৰ সৈতে পৰীক্ষা পে চর্চা কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ তেওঁলোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব।
ইয়াৰ পাছত তেওঁ গুৱাহাটীৰ পশ্চিম বৰাগাঁৱত ছহিদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি ৮৬০ গৰাকী বীৰ ছহিদক প্রণিপাত জনাই ছহিদ বেদীত পুষ্পাঞ্জলি তর্পণ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ পাছতে নামৰূপলৈ যাব আৰু নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত নতুন ব্রাউনফিল্ড এমনিয়া ইউৰিয়া প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব।
- Dec 21, 2025 10:31 IST
দুপৰীয়া বৰঝাৰৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে উৰা মাৰিব ডিব্ৰুগড়লৈ...
দুপৰীয়া বৰঝাৰৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে উৰা মাৰিব ডিব্ৰুগড়লৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে নামৰূপলৈ যাব। নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ ভূমি পূজন কৰিব মোডীয়ে। সাৰ কাৰখানাৰ এটা নতুন গোটৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মোডীয়ে। ১০ হাজাৰ ৫০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্রধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে।
- Dec 21, 2025 10:30 IST
গেটৱে অৱ গুৱাহাটীৰ পৰা বৰগাঁৱলৈ ৰাওনা প্ৰধানমন্ত্ৰী...
লুইতৰ বুকুত পৰীক্ষা পে চৰ্চা শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী সামৰি বৰাগাঁৱলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী। শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উৰা মাৰিব নামৰূপলৈ।
- Dec 21, 2025 09:24 IST
চৰাইদেউ-২ৰ পিঠিত উঠি লুইতৰ বুকুত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী, ২৫গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে 'পৰীক্ষা পে চৰ্চা' শীৰ্ষক অনুষ্ঠান
- Dec 21, 2025 09:04 IST
পাণবজাৰৰ গেটৱে অৱ গুৱাহাটীত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী...
পাণবজাৰৰ গেটৱে অৱ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পৰীক্ষা পে চৰ্চাত অংশ ল'ব তেওঁ।
- Dec 21, 2025 09:02 IST
বিশ্বমানৰ নামৰূপৰ ইউৰিয়া প্ৰকল্প...
বিশ্বমানৰ নামৰূপৰ ইউৰিয়া প্ৰকল্পৰ উৎপাদন ক্ষমতা বছৰি ১২ লাখ ৭০ হাজাৰ মেট্রিকটন আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰতিদিনে দুহেজাৰ ২০০ মেট্রিকটন এমনিয়া আৰু তিনি হাজাৰ ৮৫০ মেট্রিকটন ইউৰিয়া উৎপাদনৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। ১০ হাজাৰ ৬০০ কোটি টকা ব্যয়ৰে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত কাৰ্যক্ষম হ'বলগীয়া এই প্রকল্পই ৰাজ্যখনক ঔদ্যোগীক দিশত যথেষ্ট লাভান্বিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে।
এই প্রকল্পত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰা প্ৰাকৃতিক গেছৰ যোগান ধৰাৰ লগতে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ মূল বজাৰসমূহ শক্তিশালী কৰি তোলা হ'ব। ইউৰিয়া প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ ফলত ভাৰতৰ ইউৰিয়া আমদানি হ্রাস পোৱাৰ লগতে অসম আৰু উত্তৰ-পূবৰ ইউৰিয়াৰ প্ৰয়োজন পূৰণ হ'ব।
এই প্ৰকল্পৰ আশেপাশে অর্থনৈতিক কামকাজ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত তিনি শতাধিক প্রত্যক্ষ আৰু সহস্রাধিক পৰোক্ষ নিয়োগ সৃষ্টি হ'ব বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে দিনৰ ১১ বজা…