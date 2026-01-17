LIVE UPDATE- আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী! সৰুসজাইত সাজু ১০হাজাৰ বড়ো যুৱতী...

আজি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী। ১৭ জানুৱাৰী ২০২৬। বিয়লি ৫-২০ বজাত অৱতৰণ কৰিবহি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক কঢ়িয়াই অনা বিশেষ বিমান। বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হ’ব মোডীক। সাজু কৰি থোৱা বিশেষ বাহনত উঠি বিমান বন্দৰৰ পৰা মোডী আহিব সৰুসজাইৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পস্থলীলৈ।
সন্ধিয়া ৬-০০ বজাত সেই স্থানত আয়োজন কৰা বাগুৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হ’বহি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী। প্ৰায় ১০,০০০ শিল্পীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিব এই নৃত্য। বিহু, ঝুমুইৰৰ পাছত এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী।
অনুষ্ঠান শেষ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যাব খানাপাৰাৰ কইনাধৰাত থকা ৰাজ্যিক অতিথিশালালৈ। তাতেই নিশাটো কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাবে অতিথিশালাতে সাজু কৰা হ’ব নৈশ আহাৰ।
১৮ জানুৱাৰী ২০২৬ৰ পুৱা ৯-৩০ বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী আহিব অতিথিশালাৰ পৰা খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰলৈ। তাতেই সাজু কৰি থোৱা হেলিকপ্টাৰত উঠি মোডী ৰাওনা হ’ব কলিয়াবৰলৈ। কলিয়াবৰৰ মৌচন্দা পথাৰত আয়োজিত বিশাল সমাবেশত অংশ ল’ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
দিনৰ ১১-০০ বজাত আছে এই কাৰ্যসূচী। উক্ত অনুষ্ঠানতে মোডীয়ে কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিড’ৰৰ ৭হাজাৰ কোটিটকীয়া প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰিব। সভা সামৰি হেলিকপ্টাৰেৰে দুপৰীয়া ১২-১৫ বজাত মোডী উভতি আহিব কলিয়াবৰৰ পৰা গুৱাহাটী বিমান বন্দৰলৈ। দুপৰীয়া ১-০০ বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে উভতিব নতুন দিল্লীলৈ।
- Jan 17, 2026 11:45 IST
'বাগৰুম্বা দহৌ'ৰ অৰ্থ আপুনি জানেনে?
ইতিহাস সৃষ্টি কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে শনিবাৰে ১০হাজাৰ বড়ো যুৱতীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মখত পৰিৱেশন কৰিব বাগৰুম্বা। বিহু বিনন্দীয়া আৰু ঝুমইৰ বিনন্দিনীৰ দৰে অনুষ্ঠান সফল হোৱাৰ পাছত বাগৰুম্বা দহৌ অনুষ্ঠানে সৃষ্টি কৰিব অভিলেখ।
কিন্তু আপুনি জানেনে, বাগৰুম্বা দহৌৰ অৰ্থ কি। বাগৰুম্বা দহৌ হৈছে এটা বড়ো শব্দ। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বাগৰুম্বাৰ ঢৌঁ। অৰ্থাত শনিবাৰে সৰুসজাইৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ সন্মুখত ১০হাজাৰ যুৱতীয়ে সৃষ্টি কৰিব বাগৰুম্বাৰ ঢৌঁ।
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, খাম, ছেৰজা, ছিফুং, জথা আৰু জাপশ্ৰিঙৰ দৰে ৫বাদ্যৰ তালে তালে বহু ৰঙী পখিলা যেন হৈ পৰিব এই দহ সহস্ৰাধিক বড়ো নৃত্যশিল্পী। সন্ধিয়া ৬বজাৰ পাছতে আৰম্ভ হব এই বাগৰুম্বা দহৌ অনুষ্ঠান।
বাগৰুম্বা নাচত চিখলা তথা যুৱতী সকলে পৰিধান কৰিব দখনা, ৰেগেৰেগাং জোমগ্ৰা, আৰণাই, গছলা, চন্দ্ৰহালা মালা, ফুলকুৰি খেৰা, আসাম গথা আদি সাজ পাৰ আৰু আ–অলংকাৰ। ইতিমধ্যে ২০সহস্ৰাধিকৰো অধিক প্ৰৱেশ পত্ৰ বিতৰণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
১৭ জানুৱাৰীৰ দিনা দৰ্শকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মূল ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত এল ই ডি স্ক্ৰিণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত বিহু বিনন্দীয়া আৰু ঝুমইৰ বিনন্দিনীৰ দৰে অনুষ্ঠান সফল হোৱাৰ পাছত আন এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে বাকী আছে আৰু কিছু সময়।
- Jan 17, 2026 09:22 IST
বাগৰুম্বা দহৌত ব্যৱহাৰ হ'ব ৫বিধ বিশেষ বাদ্য...
খাম, ছেৰজা, ছিফুং, জথা আৰু জাপশ্ৰিঙৰ তালে তালে বহু ৰঙী পখিলা যেন হৈ পৰিব এই দহ সহস্ৰাধিক বড়ো নৃত্যশিল্পী। সন্ধিয়া ৬বজাৰ পাছতে আৰম্ভ হব এই বাগৰুম্বা দহৌ অনুষ্ঠান।