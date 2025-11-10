LIVE UPDATE: দিল্লী বোমা বিস্ফোৰণত নিহত সংখ্যা ৯জনলৈ বৃদ্ধি....

ৰাজধানী দিল্লীত বোমা বিস্ফোৰণ। লালকিল্লাৰ ওচৰত বোমা বিস্ফোৰণ। এখন চাৰিচকীয়া বাহনত বোমা ৰখাৰ সন্দেহ। বিস্ফোৰণৰ পিছত কেইবাখনো বাহনত লাগে জুই। বিস্ফোৰণত পিছত সমগ্র অঞ্চলজুৰি আতংক। সমগ্ৰ দিল্লীত হাই এৰ্লাট জাৰি।
- Nov 10, 2025 20:20 IST
বোমা বিস্ফোৰণস্থলীৰ সূত্ৰপাত হোৱা জুইক লৈ কি কয় অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে...
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort | Deputy Chief Fire Officer AK Malik says, "We got information that there was a blast in a car near Chandni Chowk Metro Station. We responded immediately, and seven units were sent to the spot. At 7:29 PM, the fire was brought under control.… pic.twitter.com/lhSAPPRP5m— ANI (@ANI) November 10, 2025
- Nov 10, 2025 20:16 IST
উত্তৰ প্ৰদেশ, পাঞ্জাৱ, হাৰিয়ানাত হাই এৰ্লাট জাৰি...
- উত্তৰ প্ৰদেশ, পাঞ্জাৱ, হাৰিয়ানাত হাই এৰ্লাট জাৰি।
- দিল্লীৰ সমীপৱৰ্তী আটাইকেইখন ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে এই হাই এৰ্লাট।
- বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্যা ২৫জনৰো অধিক হ'ব বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে মন্তব্য কৰিছে।
- বৰ্তমান হস্পাতালত থকা ৩গৰাকী লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক।
- Nov 10, 2025 20:12 IST
বোমা বিস্ফোৰণস্থলীত উপস্থিত হৈছে ফৰেনচিকৰ দল...
বোমা বিস্ফোৰণস্থলীত উপস্থিত হৈছে ফৰেনচিকৰ দল। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত এন এছ জি আৰু নিয়াৰ বিষয়া।
- Nov 10, 2025 20:11 IST
দিল্লীৰ লগতে মুম্বাইতো হাই এৰ্লাট জাৰি...
দিল্লীৰ চান্দনী চকত বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ দিল্লীৰ লগতে মুম্বাইতো হাই এৰ্লাট জাৰি কৰা হৈছে। আহতসকলক দিল্লীৰ লীলাৱতী হস্পাতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে।
- Nov 10, 2025 20:06 IST
বোমা বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্যা ৯জনলৈ বৃদ্ধি...
দিল্লী বোমা বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্যা ৯জনলৈ বৃদ্ধি। মৃতকৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা।